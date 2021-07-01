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屏東群聚案7724人PCR皆陰性　陳時中：目前看來未擴散

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）出席記者會，說明屏東縣Delta變異株群聚案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）出席記者會，說明屏東縣Delta變異株群聚案。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-01 14:26:35｜2021-07-01 14:33:17

針對外界最關注的屏東縣枋山鄉Delta變異株群聚案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）表示，從近日案例與周邊採檢結果來看，目前該案並沒有擴散情況。

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▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
 

陳時中指出，大家所關心的新增個案14905，與14298有共餐接觸史，本來就在匡列的個案中，「案號14816的看病路徑，經過再三查證，確實他們在看的時候以為是看神經外科，另外的案號14407剛好在隔壁診間，在候診時可能有接觸，或是經過路徑都有重複，雖然一個從門診進來、一個是從急診進來，所以經過核對，該群聚案周圍發生情況與範圍是越來越清楚。」

在周遭社區方面，陳時中表示，經過24到30日整體共採檢8238件，其中7724位的PCR採檢結果都是陰性；昨天共採檢2242名，PCR陰性共1683名，另有559人還未檢驗出來，目前看來在周遭往旁邊區域篩檢到目前為止，情況都是好的。

▲中央流行疫情指揮中心公布屏東篩檢站最新篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布屏東篩檢站最新篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
至於在醫院部分，陳時中說，整體已經有461人均列居家隔離並安排入住集中檢疫所，目前也已經採檢完畢；檢驗中還有320位，其中只有1位是陽性，及案號14816，與案號14734是夫妻關係；至於在裡面醫院工作人員及住院病人總共有392人，含醫院員工與看護315人、住院病患56人、陪病家屬20人，全部也已經採驗完畢，皆為陰性。

陳時中說，醫院本身算是都採驗完畢，接觸者現在剩下相關接觸者來看門診的，會再匡列相關者；屏東群聚案從這1、2日個案可以看得更清楚，目前可以講並沒有擴散的情況。

▲中央流行疫情指揮中心公布枋寮確診個案(案14734、案14816)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布枋寮確診個案(案14734、案14816)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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