Delta變異株高傳染！枋寮果農夫妻在候診間接觸即被感染
針對屏東縣枋山鄉Delta變異株群聚案，中央流行疫情指揮中心今（1）表示，其中案號14816（枋寮果農夫妻）與14407，經過疫調發現在候診間有足跡重疊，因此判定是在候診間接觸感染。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-01 14:51:38｜2021-07-01 14:55:57
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，因為該醫院並沒有特別在那角落有架設監視器，但指揮中心是比對就診紀錄與健保卡的插卡資料，查到6月16日2案上午有部分時段重疊，在空間方面是非常靠近的候診區，但兩案究竟有無互相交談或是比鄰而坐，目前不得而知。
指揮中心指揮官陳時中表示，此案大概知道從急診過去，另一案是從門診過來的，一開始接不上來軌跡，但這2日發現兩案時間、空間有這樣的重疊，因此判定有這樣的關聯可能性。
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