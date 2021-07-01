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Delta變異株高傳染！枋寮果農夫妻在候診間接觸即被感染

▲中央流行疫情指揮中心今（1）日說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（1）日說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-01 14:51:38｜2021-07-01 14:55:57

針對屏東縣枋山鄉Delta變異株群聚案，中央流行疫情指揮中心今（1）表示，其中案號14816（枋寮果農夫妻）與14407，經過疫調發現在候診間有足跡重疊，因此判定是在候診間接觸感染。

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▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，因為該醫院並沒有特別在那角落有架設監視器，但指揮中心是比對就診紀錄與健保卡的插卡資料，查到6月16日2案上午有部分時段重疊，在空間方面是非常靠近的候診區，但兩案究竟有無互相交談或是比鄰而坐，目前不得而知。

指揮中心指揮官陳時中表示，此案大概知道從急診過去，另一案是從門診過來的，一開始接不上來軌跡，但這2日發現兩案時間、空間有這樣的重疊，因此判定有這樣的關聯可能性。

▲屏東枋寮醫院門診平面圖。（圖／指揮中心提供）
▲屏東枋寮醫院門診平面圖。（圖／指揮中心提供）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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