今增13例死亡個案！5旬婦有慢性病史　確診一週不幸過世

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增死亡序號6，是70多歲男性，住院之後由於醫院剛好陸續出現確診跟群聚情形，被匡列為居家隔離對象，因此先後有做了3次PCR採檢，結果都是陰性，第四次檢驗是在快要居格期滿時，變成陽性確診，後來因為感染有引起肺炎惡化，6月28日因病況惡化，經家屬簽署放棄治療後不幸過世。
羅一鈞指出，序號9是50多歲女性，年紀較為年輕，但有慢性病史，需長期洗腎，也是高血壓病患，由於家庭有出現確診，被列為居家隔離對象，6月5日PCR檢驗陰性，後來出現咳嗽等症狀，於6月10日採檢變為陽性，確診後病況惡化，不幸於6月17日過世。
另在疫苗施打部分，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天共接種3萬6151人次，其中AZ疫苗接種3萬2995人次，包含第1劑接種3萬1017人、第2劑接種1978；莫德納疫苗共接種3156人次；截至目前為止，累計接種204萬3218 人次，AZ疫苗接種190萬8861人次，莫德納疫苗接種13萬4357人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率約 8.52％。
莊人祥指出，昨日新增48疫苗接種後不良事件，其中非嚴重不良事件為12件，疑似嚴重不良事件為36件；嚴重不良事件中，有16例接種後發生死亡不良事件，其他疑似嚴重不良事件為20件。
莊人祥稱，新增的16例接種後發生死亡不良事件，共8女8男，死亡年齡介於2個月至95歲間，其中9人為75歲以上長者，死亡日期為疫苗接種後當日至38日間。
在已解剖的死亡不良事件案例部分，莊人祥公布，目前已解剖61例，其中45例死因確認與慢性病相關，另有2例頸椎骨折、3例嗆噎窒息、3例疑似肺炎、2例泌尿道感染、1例氣管內有管灌倒流液體、1例上呼吸道感染、1例胃穿孔並腹膜炎、1例上消化道出血、2例待釐清。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。