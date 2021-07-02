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在平台採購疫苗未獲回應　陳時中：將與Novavax公司洽談

▲Novavax今發表聲明，台灣透過COVAX平台向其採購疫苗。圖為COVID-19疫苗示意圖。（圖／NOWnews資料照）
▲Novavax今發表聲明，台灣透過COVAX平台向其採購疫苗。圖為COVID-19疫苗示意圖。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-02 15:15:36

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）今發表聲明，台灣透過COVAX平台，向Novavax採購疫苗。針對目前台灣取得Novavax疫苗進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）回應，除了從平台預訂外，也會與原廠洽談。

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陳時中表示，指揮中心有跟他們COVAX平台聯絡Novavax疫苗採購，但都沒辦法獲得明確答案，因此除了從平台預定外，也會跟總公司做相關數量的談判。

另外，針對民間企業購買疫苗進度，陳時中今回應，目前仍與藥廠談判中，指揮中心秉持一貫態度，就是盡量不要干擾，「順利最要緊」。

藍營四縣市日前提出，要比照民間企業購買疫苗的流程，來對外洽購疫苗，指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，目前食藥署正在審查相關資料，但仍有需要補充資料跟進行部分釐清，都已經發函給各縣市請他們補充。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月2日確診13682例。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月2日確診13682例。(圖／NOWnews製表)
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
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