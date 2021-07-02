在平台採購疫苗未獲回應 陳時中：將與Novavax公司洽談
美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）今發表聲明，台灣透過COVAX平台，向Novavax採購疫苗。針對目前台灣取得Novavax疫苗進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）回應，除了從平台預訂外，也會與原廠洽談。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-02 15:15:36
陳時中表示，指揮中心有跟他們COVAX平台聯絡Novavax疫苗採購，但都沒辦法獲得明確答案，因此除了從平台預定外，也會跟總公司做相關數量的談判。
另外，針對民間企業購買疫苗進度，陳時中今回應，目前仍與藥廠談判中，指揮中心秉持一貫態度，就是盡量不要干擾，「順利最要緊」。
藍營四縣市日前提出，要比照民間企業購買疫苗的流程，來對外洽購疫苗，指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，目前食藥署正在審查相關資料，但仍有需要補充資料跟進行部分釐清，都已經發函給各縣市請他們補充。
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