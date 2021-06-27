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快訊／今新增88例本土確診！另有9例死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-27 14:06:44｜2021-06-27 14:26:25

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為88例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之88例本土病例(其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為48例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月26日。個案分佈以新北市41例最多，其次為臺北市33例、臺南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。

▲6月27日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
▲6月27日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
 

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案14719)，為本國籍20多歲男性，5月3日曾在奧地利當地檢出COVID-19陽性，6月11日自奧地利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,266,904例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,250,863例排除)，其中14,634例確診，分別為1,170例境外移入，13,411例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計632例COVID-19死亡病例，其中624例本土，個案居住縣市分布為新北市319例、臺北市243例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.85%95.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.11%36.89%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.84%63.16%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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