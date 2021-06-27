影／Delta病毒入侵澳洲！各地收緊防疫　封城前爆採買潮

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綜合《衛報》、澳洲《ABC News》報導，澳洲北領地今日新增4例Delta病毒確診，都與礦工群聚感染有關。一名工人在週五（25）深夜病毒檢測呈陽性， 2例來自塔納米沙漠（Tanami）花崗岩礦場的確診工人，曾經分別來往新南威爾斯州、達爾文與帕默斯頓（Palmerston），與確診患者同班機的80人都正在接受隔離。
昆士蘭州今日新增2例確診，感染的是英國發現的Alpha變種，並非Delta變種，但政府仍決定延後鬆綁防疫限制。西澳的伯斯（Perth）、皮爾（Peel）地區也實施第一階段防疫，要求民眾遵守社交距離以及室內外配戴口罩的規範，聚會人數限制30以內，當晚的澳式足球聯盟（AFL）比賽暫停開放民眾入場。
北領地首席部長岡納（Michael Gunner）表示，當局正在積極進行疫苗與隔離，但仍有幾件事令當局感到不安，一是礦工在具有傳染力期間，在達爾文地區接觸的人群之中，有14人仍下落不明，另有2位密切接觸者曾同意隔離，但後來失去聯繫。北領地政府預計接下來會發現更多病例，警方正在協助封鎖主要道路，民眾非必要不能隨意出入。
南澳州州長馬歇爾（Steven Marshall）表示，過去24小時至48小時，澳洲疫情局勢明顯惡化，必須採取立即行動控制疫情，南澳洲將關閉昆士蘭州、西澳大利亞、北領地，以及首都坎培拉的邊界；南澳與維多利亞州的邊境雖然保持開放，但來往人員必須接受病毒檢測。
西澳1名居住在伯斯的婦人2週前往新南威爾斯州探望兒子，回家後病毒篩檢呈陽性。西澳衛生部長庫克（Roger Cook）表示，該名婦女職業為物理治療師，除了探訪親友，還前往學校、購物中心會見客戶，女子在外出期間確實遵守防疫規範，目前她感染的病毒正在進行基因定序，若感染的是Delta變種，將會增加西澳社區傳播風險。
澳洲醫學專家根據數據模型推測，如果Delta病毒蔓延至南澳洲，R0值約為3.5，目前澳洲社區就像是一盒火藥，一旦被點燃，疫情將會爆炸式惡化，預防社群傳播的最佳方式仍然是接種新冠疫苗，澳洲至今約25%的人口完成第一劑疫苗接種，僅3%的人口完成疫苗接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。