828公投恐延期？江啟臣：中央應儘早說明

台灣新冠肺炎疫情近日因為印度Delta變種病毒株入侵，導致有逐漸升溫的情況。而防疫指揮中心日前也宣布三級警戒將延長到7月12日，由於原訂8月28日即將進行公投，距離投票日只剩下兩個月的時間，是否如期舉行也出現變數。對此國民黨主席江啟臣今（27）日上午也提出質疑，希望中選會以及防疫指揮中心，能夠儘早對外說明是否延期或如期舉辦。





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受到三級警戒管制影響，全台灣相關群聚活動都受到管制，再兩個月就是828公投日，外界也相當關注是否會受到影響。江啟臣表示，因為疫情的關係，的確有很多變數，目前各界對於公投是否延期有不同看法，國民黨都尊重。





江啟臣也強調，台灣日前也曾在二級警戒下舉辦過選舉，若未來警戒有機會下降至二級，公投要如何舉行，又或是維持三級警戒而將公投日延後，中選會跟指揮中心也要趕快擬定相關因應方案跟做法，並及早對外說明，讓大家有充分準備跟討論的時間。





而針對媒體詢問，傳出國民黨有意捐贈疫苗，並透過工商協進會向中央政府遞件，不過卻遭到行政院方面推辭。江啟臣也表示中央政府這樣的做法令人遺憾和失望，勸阻的不光是各界善意，更阻擋人民活命的機會，再次呼籲政府開大門、納善意。





江啟臣直言，指揮中心讓有意捐贈者碰軟釘子，最後再由總統府方面出來開綠燈，根本是場唱雙簧、演黑白臉的封建大戲。江也呼籲執政當局不要再阻擋慈善團體願意協助購買、捐贈疫苗的善意，希望能比照郭台銘、台積電等，得到政府授權，不要讓行善變成要得到政府特許才能進行。









