「嘉玲破滅」台南新增8例確診 家庭群聚足跡遍安南區
今(27)日中央流行疫情指揮中心公告，全國新增88例本土個案，其中台南市新增8例。案14683(60多歲男性)、案14715(60多歲女性，案14683妻)、案14716(30多歲女性，案14683及14715之二女兒)、案14718(10多歲女性，案14716長女)、案14714(10多歲女性，案14716次女)、案14717(未滿10歲男性，案14716長子)為同住家人。另案14735(30多歲女性，案14683及14715三女兒)及案14736(未滿10歲女性，案14735之女)為非同住家人。因案14683確診後，安排接觸者採檢並於同(26)日確診。針對此家庭群聚案件疑似感染源，將送血清抗體分析，針對確診者檢體，則已送中央實驗室病毒基因定序，總計匡列104人已全數完成PCR採檢，其中88人為陰性，其餘報告未出，以上相關涉足地點，皆已完成清消。
記者林怡孜/台南報導
2021-06-27 15:42:32
台南確診個案出入軌跡大部分範圍為安南區，去過診所看病，也去過民生用品店及菜市場採購。台南市衛生局表示，針對安南家庭群聚實施擴大篩檢計畫，與確診者同住社區篩檢於6月27日完成，確診者居住之鄰里將於明(28)日上午於安西自辦重劃區免費公有停車場設立篩檢站，並於安南果菜市場設立大型篩檢站，民眾若有與確診個案足跡相同者可至上述篩檢站進行篩檢。
台南市衛生局也呼籲，針對屏東群聚案件，屏東案14298已匡列4名接觸者(2名居家隔離者及2名自我健康監測者)，皆已送集中檢疫所收治，請6月6日之後去過屏東縣枋山鄉之台南市民，於就醫時主動告知醫護人員，並至衛生局網站預約篩檢，若出現上呼吸道症狀，或COVID-19 相關症狀者，請與衛生局或1922聯絡。
此外，台南市衛生局將提供快篩試劑1萬份予本市基層診所使用，可協助在第一時間找出社區潛在感染源，對疑似個案進行採檢，若發現為陽性，後續將安排PCR篩檢，避免感染鏈擴大。