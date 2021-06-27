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NBA／面對即將開啟的自由市場　獨行俠、熱火兩樣情

▲Andre Iguodala持球面對Tim Hardaway Jr的防守。（圖／美聯社／達志影像）
▲Andre Iguodala持球面對Tim Hardaway Jr的防守。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-27 15:55:16

NBA賽季已經來到尾聲，本季進軍季後賽的16支球隊，如今只剩下4支還有賽程。剩下的球隊開始磨刀霍霍看向今夏的自由市場，其中獨行俠和熱火管理層作為對照恐怕心情會大不同，差別在於兩隊現有球員合約性質的不同。

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根據目前的合約情形結算，2021-22賽季薪資空間前10名的球隊分別是尼克、馬刺、雷霆、熱火、黃蜂、獨行俠、灰熊、暴龍、鵜鶘、騎士，這其中有4隊打進到季後賽。

在這4隊之中，熱火薪資結構應該是最好的，他們兩名主將Jimmy Butler和Bam Adebayo都有約在身，潛力新星Kendrick Nunn、Duncan Robinson的鳥權也握在手中，就算沒有在自由市場上拿到東西，也可以選擇執行Goran Dragic、Andre Iguodala共記約3444萬美元的球隊選項。

今年熱火因為傷病而導致競爭力不若去年，但他們核心保存的很好，而且不但擁有直接裸簽球星的薪資空間，還具備和其他球隊交易的籌碼，總的來說這支球隊仍然很有競爭力。

獨行俠方面比較微妙，若下一季的工資帽約為1.12億美元，則他們可能可以擁有2200-2800萬之間的薪資空間，可是球隊實際上的二當家Tim Hardaway Jr合約到期，而且續約所費不貲，如果不把Kristaps Porzingis的大約處理掉，難以再做有效的引援。

而且對於球隊來說，他們得想辦法盡可能在這個夏天就和Luka Doncic及Dorian Finney-Smith完成提前續約，加上前面的Hardaway，這3張合約簽下來，他們就會變得很緊繃。

以上兩隊下一季的團隊薪資目前都約在7500-8500之間，相差不大。不過他們在市場上的競爭力差距卻不小，這也是為什麼優質合約，以及新秀合約在NBA中這麼重要。

今年夏天有許多優質後場可能出現在自由市場上，包括Mike Conley、Kyle Lowry、DeMar DeRozan、Victor Oladipo、Dennis Schroder、Evan Fournier、Danny Green、Spencer Dinwiddie、Lonzo Ball、Derrick Rose。

對於這幾支擁有薪資空間的季後賽球隊來說，得到一名能打先發的出色後衛，隨時都有可能讓球隊的競爭力再提升一個等級，而最終發展會如何，也將很讓人期待。

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