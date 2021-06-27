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台中27日確診再「0」　盧秀燕呼籲防Delta病毒

▲中市(27)日確診「0」，市長盧秀燕表示，因應印度變種病毒Delta入侵台灣，呼籲民眾少外出(圖／市政府提供2021.6.27)
▲中市(27)日確診「0」，市長盧秀燕表示，因應印度變種病毒Delta入侵台灣，呼籲民眾少外出(圖／市政府提供2021.6.27)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-27 15:51:43

台中市繼(26)日確診「＋0」，今（27）日除本土確診零、快篩站陽性個案也是零。市長盧秀燕表示，今「嘉玲」帶著「玲玲」來到台中，這是市民共同努力的結果，希望不要因此鬆懈。另外，因應印度變種病毒Delta入侵台灣，她強調，儘管這起因境外移入而引起的感染案例，確診者相關足跡目前並未進入台中，呼籲民眾少外出、落實家庭防疫新生活。

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盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，雖然台中本土確診0、快篩站陽性個案也是0，但是她注意到這個週末，北部景點人潮暴增、日月潭也出現塞車情況，希望民眾在施打疫苗前千萬不能鬆懈，並再次強調，「疫苗是疫情的唯一解藥，為了安穩的生活，還是請大家忍一忍」。

針對印度變種病毒Delta入侵台灣，民眾關心Delta病毒資訊與相關疫調。盧秀燕明，經市府查證，目前為止Delta病毒相關確診個案12人足跡並未進入台中，但市府會持續追蹤。由於Delta變異病毒株傳播力強，且症狀表現似重感冒，患者會出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒、咳嗽等情況，為避免染疫，呼籲民眾盡量少外出、佩戴口罩、勤消毒雙手，並落實家庭防疫新生活。

盧秀燕指出，從這起屏東縣祕魯祖孫群聚案，可再次發現主要傳染途徑為家庭群聚，請民眾在家也要落實「家庭防疫新生活」，居家2人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染，「保護好自己，就是保護好家人！」

此外，民眾也應減少外出降低風險，盧秀燕提到，針對此波疫情衝擊各行各業生活，她能理解民眾辛苦，因此市府透過鼓勵外帶外送、力推線上購物等方式，減少民眾外出機會，也維持一定的商業運作，強調面對傳播力更強的Delta變異病毒，絕不會輕忽，將會持續緊盯疫情發展，滾動式調整防疫管制措施。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
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