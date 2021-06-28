台股早盤開高後一度翻黑 聯亞藥多空拉鋸震盪逾11%
台股今（28）日早盤開高走高，一度來到17573.96點，上漲70.97點，但隨後賣壓出籠，台股由紅翻黑，下跌21點，目前在平盤上下震盪。而昨日公布新冠疫苗二期臨床試驗期中分析報告的聯亞生技集團旗下聯亞藥股價則呈現多空拉鋸，開盤不到1分鐘衝上281元、漲近7%，但隨後面臨賣壓，一度翻黑下探250元，目前在平盤上下震盪、漲跌互見。
記者顏真真/台北報導
2021-06-28 10:01:45
在市場對美國貨幣政策的不確定性降低，美股道瓊工業指數上周五終場上漲237.02點，漲0.69%，收在34433.84點；標普500指數上漲14.21點，漲0.33%，收在4280.70點；那斯達克指數下跌9.32點，或0.06%，收在14360.39點。
台股今日早盤以17531.82點、上漲28.83點開出，並繼續往上攻觸及17573.96點，上漲70.97點，只是隨後也面臨賣壓，台股由紅盤翻黑，跌破17500點，來到17481.23點，下跌21.76點，目前在平盤上下震盪，漲跌互見。在類股表現，航運類股仍表現強勁，目前上漲逾4%，鋼鐵及電器電纜也有3%以上漲幅，金融保險業目前也小漲0.03%左右，電子股表現較弱，光電跌逾1%，半導體跌0.7%，其中鴻海跌逾1%，台積電跌0.68%左右。
至於昨日代母公司聯亞生技公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中分析報告的聯亞藥，今日早盤股價震盪激烈，以263元開出後，不到1分鐘衝上281元、漲近6.92%，但隨後賣壓出現，股價一度翻黑下探250元、跌4.87%，目前在平盤上下震盪、漲跌互見。