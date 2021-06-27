中市「殘劑」疫苗採線上登記 6.28上線

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吳皇昇表示，首先第一階段，因應中央每批次配送之疫苗數量，預計於開放殘劑施打前兩日公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類；接著第二階段，在施打前一日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，該日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，同時以簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意；最後第三階段，施打當日各站點指揮官將依現場實際的殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，並於網站公告每日殘劑的施打名單。
吳皇昇指出，依目前中央規定需年滿18歲才能施打疫苗，為避免佔用名額，於開放預約期間符合資格民眾每次僅限預約一個站點，如有多次填寫情形，將以最後一次填寫的資料為準，市府也將進行稽核校對，慎防不當操作影響公平性；另配合疫苗開封時效，民眾若於施打當日接獲電話通知後，應於30分鐘內到場完成報到，因此，也提醒民眾進行線上預約候補時，應該就施打日期及可就近前往的施打站點來評估登記。
「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」預計於6月28日正式上線，其公告提供的預約施打站點以本市衛生所及快打站為主，醫療院所、診所部份則應遵照中央發佈之指引及市府衛生局規定為民眾施打。
吳皇昇表示，因疫苗施打站點可能因疫苗數量及施打情形而有每日機動調整，故疫苗殘劑線上預約的原則就是在有疫苗可施打的期間，以「兩日前公告站點、一日前預約並隨機排序、當日視現場殘劑量聯絡施打」之流程進行，已登記但當日並未安排到施打的民眾，下次仍應重新申請預約候補，也就是「這次沒排到，疫苗施打期間的下一日仍可以重新登記預約候補」，提醒民眾注意。