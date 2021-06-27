孟加拉全國封城倒數 首都現「逃難潮」政府擬派軍隊管控
受到鄰國印度的新冠肺炎（COVID-19）Delta變種病毒影響，孟加拉的疫情持續升溫，當局宣布週一（28）起全國進入封鎖狀態7天，沒想到卻引起一波「逃難潮」，首都達卡（Dhaka）的街頭、渡口被人群和車輛擠得水泄不通，這些人都趕著在封城前回到老家。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-27 16:47:51｜2021-06-27 17:20:44
英國《BBC》報導，孟加拉6月初確診人數逐漸攀升，週五（25）新增5869例確診，週六新增4334例確診，上週平均每日新增5016例，目前尚未到達疫情高峰。孟加拉5月中旬單日新增不到1千例，5月15日僅新增261例、22例死亡，近日增加的確診案例大多感染的是傳播能力更強的Delta變種病毒。 由於確診病例暴增，孟加拉的醫療系統已接近崩潰，尤其是與印度鄰近的醫院。為防止疫情擴散，孟加拉政府下令暫停政府、半政府和私人企業運作，由於鐵路、公車也被迫停止，逃離達卡的民眾不得不靠自家車、摩托車或是雙腳步行。逃難潮中不少人是受到疫情影響最嚴重的工人或臨時工，他們擔心困在達卡沒有親友依靠又沒有收入，生活會陷入困境，於是決定先回到鄉下老家。
孟加拉衛生部門表示，將會在城市邊境設立哨站、部署警力，阻止民眾隨意出入，若情況必要甚至不惜出動軍隊。發言人阿敏（Robed Amin）警告，此次疫情若不積極面對，孟加拉可能會步上印度的後塵。
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