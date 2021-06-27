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孟加拉全國封城倒數　首都現「逃難潮」政府擬派軍隊管控

▲孟加拉即將進行全國性封城，不少人擔憂生計受到影響急忙逃離首都達卡。（圖／翻攝自Twitter）
▲孟加拉即將進行全國性封城，不少人擔憂生計受到影響急忙逃離首都達卡。（圖／翻攝自Twitter）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-27 16:47:51｜2021-06-27 17:20:44

受到鄰國印度的新冠肺炎（COVID-19）Delta變種病毒影響，孟加拉的疫情持續升溫，當局宣布週一（28）起全國進入封鎖狀態7天，沒想到卻引起一波「逃難潮」，首都達卡（Dhaka）的街頭、渡口被人群和車輛擠得水泄不通，這些人都趕著在封城前回到老家。

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▲（圖／翻攝自Twitter）
▲許多在首都達卡討生活的臨時工擔憂封城會導致生計陷入困境，決定回到老家避難。（圖／翻攝自Twitter）
英國《BBC》報導，孟加拉6月初確診人數逐漸攀升，週五（25）新增5869例確診，週六新增4334例確診，上週平均每日新增5016例，目前尚未到達疫情高峰。孟加拉5月中旬單日新增不到1千例，5月15日僅新增261例、22例死亡，近日增加的確診案例大多感染的是傳播能力更強的Delta變種病毒。

▲孟加拉即將實施全國性的封城，許多民眾趕在週一（28）封城令生效前離開首都達卡回到家鄉避難。（圖／翻攝自Twitter@banglatribune)
▲孟加拉即將實施全國性的封城，許多民眾趕在週一（28）封城令生效前離開首都達卡回到家鄉避難。（圖／翻攝自Twitter@banglatribune)
由於確診病例暴增，孟加拉的醫療系統已接近崩潰，尤其是與印度鄰近的醫院。為防止疫情擴散，孟加拉政府下令暫停政府、半政府和私人企業運作，由於鐵路、公車也被迫停止，逃離達卡的民眾不得不靠自家車、摩托車或是雙腳步行。逃難潮中不少人是受到疫情影響最嚴重的工人或臨時工，他們擔心困在達卡沒有親友依靠又沒有收入，生活會陷入困境，於是決定先回到鄉下老家。

孟加拉衛生部門表示，將會在城市邊境設立哨站、部署警力，阻止民眾隨意出入，若情況必要甚至不惜出動軍隊。發言人阿敏（Robed Amin）警告，此次疫情若不積極面對，孟加拉可能會步上印度的後塵。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲達卡的碼頭、街道被趕著離開的人群擠爆，許多人共乘一輛貨車趕回老家。（圖／翻攝自Twitter）
▲孟加拉即將進入全國性封城，渡船上載滿了人、車。（圖／翻攝自Twitter@khobor52com）
▲孟加拉即將進入全國性封城，渡船上載滿了急著離開首都的人車。（圖／翻攝自Twitter@khobor52com）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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