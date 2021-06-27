北市府也想自行買疫苗？發言人：積極透過各種管道洽詢

台灣新冠肺炎近日因為印度Delta病毒變異株入侵，導致疫情有逐漸升溫的趨勢。而最近有消息傳出雲林、花蓮、南投、台東等四個國民黨執政的縣市，有意委託民間醫藥公司團購500萬劑疫苗。而台北市政府也曾探詢過是否可以加入，一度讓採購數量來到650萬劑，不過最後並未加入。對此台北市政府發言人陳智菡表示，北市府積極透過管道，希望讓市民能接種到國際認可的有效疫苗，不過該報導所述管道，個人並未聽聞。





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根據蘋果日報報導指出，欲購買疫苗的藍營執政縣市，所洽詢的盛弘醫藥公司為敏盛醫療集團子的公司，而現任執行長楊弘仁則為台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨桃園市黨部主委。而在藍營採購疫苗的消息傳出後，北市府方面也曾透過楊弘仁探詢是否可以加入團購行列，讓原本疫苗採購數量一度曾考慮上調到650萬劑。





不過北市府最終在考量兩岸情勢後，或是疫苗單價問題，最終並未一同加入購買。對此台北市政府發言人陳智菡表示，為了讓市民能夠儘速獲得保護力，北市府積極透過管道，希望讓市民能接種到國際認可的有效疫苗，不過該報導所述管道，個人並未聽聞。









