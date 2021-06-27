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北市府也想自行買疫苗？發言人：積極透過各種管道洽詢

▲外傳台北市長柯文哲日前也有像藍營執政的縣市一樣，洽詢同個民間醫療公司購買疫苗的相關事宜。（圖／北市府提供）
▲外傳台北市長柯文哲日前也有像藍營執政的縣市一樣，洽詢同個民間醫療公司購買疫苗的相關事宜。（圖／北市府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-27 16:48:14

台灣新冠肺炎近日因為印度Delta病毒變異株入侵，導致疫情有逐漸升溫的趨勢。而最近有消息傳出雲林、花蓮、南投、台東等四個國民黨執政的縣市，有意委託民間醫藥公司團購500萬劑疫苗。而台北市政府也曾探詢過是否可以加入，一度讓採購數量來到650萬劑，不過最後並未加入。對此台北市政府發言人陳智菡表示，北市府積極透過管道，希望讓市民能接種到國際認可的有效疫苗，不過該報導所述管道，個人並未聽聞。

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根據蘋果日報報導指出，欲購買疫苗的藍營執政縣市，所洽詢的盛弘醫藥公司為敏盛醫療集團子的公司，而現任執行長楊弘仁則為台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨桃園市黨部主委。而在藍營採購疫苗的消息傳出後，北市府方面也曾透過楊弘仁探詢是否可以加入團購行列，讓原本疫苗採購數量一度曾考慮上調到650萬劑。

不過北市府最終在考量兩岸情勢後，或是疫苗單價問題，最終並未一同加入購買。對此台北市政府發言人陳智菡表示，為了讓市民能夠儘速獲得保護力，北市府積極透過管道，希望讓市民能接種到國際認可的有效疫苗，不過該報導所述管道，個人並未聽聞。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

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