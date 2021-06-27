中油油污漂至恆春沿岸　海洋保育署擴大應變能量清除油污

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海洋委員會海洋保育署署長黃向文，是由該署主任秘書林天賞陪同，與恆春鎮山海里里長方俊尉、海巡署南部分署第6岸巡隊隊長黃智邦，以及海生館人員，到恆春鎮山海漁港附近岸際，勘查油污清除的情形。
海洋保育署署長黃向文表示，中油煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，即便經過數天來的處理，但很遺憾的是，中油仍未能完全防堵22日於大林煉油廠外海浮筒外洩之原油，導致由小琉球海域，擴散至恆春海岸，海委會已偕同相關機關第一時間清理，將就此案對中油進行裁處。
黃向文說，海保署為確實掌握中油外海浮筒原油外洩案之可能影響，運用衛星進行監控，由雷達衛星影像，發現小琉球東南方海面有疑似油污影像，並經空勤總隊直升機空中勘查，以及海巡署無人機隊確認每日油污範圍，並數度要求中油公司清除。
黃向文並說，該署藉由擴散模擬資訊及接獲通報山海安檢所在恆春鎮山海漁港附近岸際發現油污，第一時間即通知墾丁國家公園管理處、中油公司、海巡署南部分署第6岸巡隊等單位，在山海安檢所成立前進指揮所。
海保署並召開緊急應變會議，邀請墾丁國家公園管理處參加，依重大油污染緊急應變計畫分工，由墾管處成立緊急應變中心，會中要求中油公司儘速配送應變及防護資材至現場，並提醒油污會隨漲、退潮漂移，各單位無人機應分時分區執行，才能有效掌握外海油污移動情形。
黃向文在現場勘查油污清除狀況後，要求中油加速清除力道，包括海上跟岸際同步進行，此外，要求應變人員編組，同時注意安全及防護措施、應每日進度回報、盡速清理廢棄物等注意事項，並提醒該海域為生態敏感區，不得使用油分散劑，希望能儘速將油污處理完畢，恢復海洋環境。