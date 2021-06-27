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誤傳北市有Delta病毒確診接觸者？柯文哲臉書貼文急修正

▲台北市長柯文哲臉書在尚未確認確診者病毒基因前，誤傳北市有兩市民與Delta病毒確診者接觸。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲臉書在尚未確認確診者病毒基因前，誤傳北市有兩市民與Delta病毒確診者接觸。(圖／北市府提供)

記者丁上程／台北報導

2021-06-27 17:05:05｜2021-06-27 17:13:57

台灣新冠肺炎近日因為印度Delta病毒變異株入侵，導致疫情有逐漸升溫的趨勢。而今（27）日屏東的案14734確診者，雖然在屏東枋寮醫院與印度Delta病毒變異株確診者有足跡重疊，但尚未確認為Delta病毒株確診者，只因為該確診個案上週有與兩名從台北南下的親戚見面，台北市長柯文哲今天下午隨即在臉書上表示「一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與2位台北市民有近距離的接觸」不過卻遭到屏東縣政府打臉，表示還在進行基因比對。而柯文哲的臉書也隨即修正內文改為「可能感染」。

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▲台北市長柯文哲臉書一度稱北市有兩位民眾與Delta病毒確診者有所接觸，不過隨即又改為「可能」感染。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲臉書一度稱北市有兩位民眾與Delta病毒確診者有所接觸，不過隨即又改為「可能」感染。（圖／翻攝柯文哲臉書）
 

今天下午3時30分左右，柯文哲先是在臉書上PO文，表示「接到疾管署臺北區管中心通知，一位感染Delta病毒株的枋寮鄉居民，與兩位臺北市民有過近距離的接觸。」不過PO文一出隨即引發喧然大波，原因在於短短一句話就有兩句錯誤。屏東縣政府回應表示，目前有感染Delta病毒株的群聚案例為「枋山鄉」，並非柯文哲臉書所稱「枋寮」；此外該名案14734確診個案，目前正在進行基因比對，尚未確認是否為Delta病毒株，不知柯文哲與台北市政府消息來源為何。

對此北市府方面也隨即修正柯文哲的臉書貼文，將內文改為「一位枋寮鄉居民確診，『可能』感染Delta病毒，這名個案與兩位臺北市民有過近距離的接觸。」北市府方面也發表聲明表示，該個案與其他Delta病毒群聚感染的確診案例，疑似在枋寮醫院有足跡重疊，因此不敢大意。北市府也強調，目前已經安排兩位有接觸的台北市民進行PCR檢測。

▲屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.27）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
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