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屏東再增1例確診　感染源待釐清

▲屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.27）
▲屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.27）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-27 17:17:47

屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫，該案未曾與先前群聚感染確診者直接接觸過，但其親友曾從北部南下探視，感染源來自哪裡仍在釐清中，衛生局已擴大疫調，並採樣送中央流行疫情指揮中心進行基因定序比對。

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▲屏東縣政府針對枋寮醫院擴大消毒提升警戒。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府針對枋寮醫院擴大消毒提升警戒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.27）
因應新增本土個案，屏東縣政府也提升警戒，除了擴大匡列104人，全數集中至檢疫所居家隔離外，並在枋寮國小緊急設置篩檢站，明天下午起啟用，縣長潘孟安籲請於6月14日至24日間曾至枋寮醫院腦神經外科、骨科看診的民眾，或果農、足跡有重疊者，就近前往篩檢。

新增確診個案「14734」，因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。衛生局疫調發現，該案沒有和先前群聚確診者直接接觸過，但其二名親友曾於20日從台北市南下探視他的腳傷，感染源還有待釐清。

▲新增確診個案「14734」，因腳傷原29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。（圖／屏東縣政府提供,
▲新增確診個案「14734」，因腳傷原29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.27）
此外，枋山群聚感染案包含境外移入的秘魯嬤孫在內12名確診者，今天中央流行疫情指揮中心再驗出二人為印度Delta變異株，分別是與司機「14298」共餐的友人案號「14410」、泡茶的「14412」，其餘仍在比對中，累計已有8人感染印度Delta變異株。截至6月27日中午，枋山地區已篩檢913人，PCR檢測全為陰性。

目前枋山群聚感染案匡列173人，皆已採檢，為求謹慎，縣府強化居家隔離措施，全數居家隔離，並轉進有醫護人員進駐，較為安全舒適的集中檢疫所居家隔離，務必阻斷傳播鏈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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