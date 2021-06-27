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同島一命台南企業獻愛心 感謝抗疫女神賈永婕神救援

▲賈永婕6月25日當天親自將赤崁糖送到國泰醫院醫護人員手上（圖／翻攝自賈永婕臉書）
▲賈永婕6月25日當天親自將赤崁糖送到國泰醫院醫護人員手上（圖／翻攝自賈永婕臉書）

記者林怡孜/台南報導

2021-06-27 17:24:35

台南赤崁糖老闆吳易隆，眼見台北市和新北市的疫情嚴峻，本著同島一命精神，感謝第一線醫護人員的服務奉獻和辛勞，此次特別將產品赤崁糖製成易於常溫保存的椪餅、古錢餅、五餅二魚等點心，北上親送慰勞辛苦的醫護人員們。

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赤崁糖公司除了慰勞台南成大醫院、台南新樓醫院第一線醫護人員之外，更把關懷愛心觸角延伸到雙北。吳易隆親自北上到目前新冠疫情最嚴重的新北市及台北市，將總共3000多份、滿滿愛心的赤崁糖點心送到第一線防疫人員手中。吳易隆23日凌晨就出門，白送直送7家醫院，包括新店耕莘醫院、永和耕莘醫院、板橋亞東醫院、新莊台北醫院、馬偕醫院、台大醫院、志豪診所等醫療中心，為第一線的醫護人員獻上誠摯的敬意，他短短一天達成使命後就連夜回台南此外，「抗疫女神」賈永婕也大力幫忙，她也協助將赤崁糖送到國泰醫院，讓醫護人員在晚上能有好的體力繼續為民眾服務，吳易隆也特別感謝賈永婕的神救援，

▲吳易隆(右)將滿滿愛心的赤崁糖送至台北馬偕醫院（圖／台南赤崁糖提供）
▲吳易隆(右)將滿滿愛心的赤崁糖送至台北馬偕醫院（圖／台南赤崁糖提供）
 

吳易隆表示，在3級解封前，赤崁糖捐助活動還會陸續進行，下周將繼續慰勞警察和消防員等防疫人員。募集活動也還在持續進行中，目前的唯一目標就是全力支援醫護人員，他也歡迎各企業可一同來共襄盛舉。吳易隆指出，古錢除了象徵財富，自古以來也是避邪的吉祥物，所以古錢餅對防疫、祈福深具意義。椪餅更是府城長久以來的傳統文化傳奇，象徵人們度過難關，子孫繁衍生生不息。希望大家都能平安度過這波嚴峻的疫情，也祈望防疫醫護人員及家人能永保安康，國家抗疫成功，民眾回歸正常生活。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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