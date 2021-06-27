同島一命台南企業獻愛心 感謝抗疫女神賈永婕神救援

台南赤崁糖老闆吳易隆，眼見台北市和新北市的疫情嚴峻，本著同島一命精神，感謝第一線醫護人員的服務奉獻和辛勞，此次特別將產品赤崁糖製成易於常溫保存的椪餅、古錢餅、五餅二魚等點心，北上親送慰勞辛苦的醫護人員們。
記者林怡孜/台南報導
2021-06-27 17:24:35
赤崁糖公司除了慰勞台南成大醫院、台南新樓醫院第一線醫護人員之外，更把關懷愛心觸角延伸到雙北。吳易隆親自北上到目前新冠疫情最嚴重的新北市及台北市，將總共3000多份、滿滿愛心的赤崁糖點心送到第一線防疫人員手中。吳易隆23日凌晨就出門，白送直送7家醫院，包括新店耕莘醫院、永和耕莘醫院、板橋亞東醫院、新莊台北醫院、馬偕醫院、台大醫院、志豪診所等醫療中心，為第一線的醫護人員獻上誠摯的敬意，他短短一天達成使命後就連夜回台南。此外，「抗疫女神」賈永婕也大力幫忙，她也協助將赤崁糖送到國泰醫院，讓醫護人員在晚上能有好的體力繼續為民眾服務，吳易隆也特別感謝賈永婕的神救援，
吳易隆表示，在3級解封前，赤崁糖捐助活動還會陸續進行，下周將繼續慰勞警察和消防員等防疫人員。募集活動也還在持續進行中，目前的唯一目標就是全力支援醫護人員，他也歡迎各企業可一同來共襄盛舉。吳易隆指出，古錢除了象徵財富，自古以來也是避邪的吉祥物，所以古錢餅對防疫、祈福深具意義。椪餅更是府城長久以來的傳統文化傳奇，象徵人們度過難關，子孫繁衍生生不息。希望大家都能平安度過這波嚴峻的疫情，也祈望防疫醫護人員及家人能永保安康，國家抗疫成功，民眾回歸正常生活。