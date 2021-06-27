高雄連2天+0　陳其邁枋山專案目前在有效圍堵範圍

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陳其邁表示，屏東出現印度Delta病毒，但其傳播鏈都有掌握，目前循線採取擴大匡列、疫調及隔離，相信疫情也可獲得控制。由於高雄與屏東往來相當密切，昨天加大防疫層級，並啟動枋山專案，目前無陽性個案。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎也表示，因應枋山群聚感染，高雄市召開專家會議，針對有出入枋山司機、市場人員等198人進行採檢，已採檢188人，結果出來者都是陰性。此外，高市針所屬機關、學校，進行6/6後有跟枋山有接觸者調查，共有96人，其中4人楓港、善餘村有接觸，令其進行14天居家隔離。
陳其邁同時也提醒市民，明天是上班的第一天，高市所有企業明起要調查內部員工，若6月6日後有枋山活動史一律快篩。凡在工作上或是生活上有接觸的人，有枋山來的朋友，或是工作上有接觸，也一律進行快篩。
陳其邁指出，印度Delta變種病毒株主要症狀是頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀，像是一般重感冒。屏東雖爆發印度Delta變種病毒株群聚，但感染源有找到，只要好好匡列，相信疫情能獲得控制。
陳其邁表示，昨天他跟前線指揮所指揮官王必勝通電話，對於目前屏東一些檢驗、隔離送到高雄來，高雄會全力配合。他也認為，屏東縣政府到目前採取的強化版措施，尤其是疫調足跡，與CDC、高雄市分享，大家全力對疫情有更好的控制。
陳其邁強調，基本上，枋山的疫情屬於群聚感染，只要找到感染源，確定是境外移入的，其他的一波、兩波感染，他認為屏東縣政府以很快的節奏，進行疫調、隔離，且採取大幅度的匡列隔離，在潘孟安縣長指揮下，高市府全力協助，中央支援也到位，「疫情到目前可以有效圍堵！」
高雄市因應枋山群聚的防疫有八大措施，包括提醒醫療院所門急診和住院病人，加強枋山相關的TOCC詢問。清查各機構含政府、醫院、診所和長照機構所有同仁，有無枋山的旅遊史和接觸史；成立枋山專案擴大採檢；強化住院病患及陪病者的採檢，尤其有發燒和呼吸道症狀者一律採檢。農產銷單位有業務與山地區接觸者擴大採檢，PCR陰性者施打疫苗。在重要交通出入口設置警示海報。針對基層診所加強轉診採檢措施。呼籲市民6月6日後有枋山史觸史，有發燒或呼吸道症狀者，主動聯络衛生局1922專線安排採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。