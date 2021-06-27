影／中國航天局曝火星探測影片 祝融號42天移動236公尺
中國國家航天局今（27）日發布天問一號火星探測任務著陸、巡視探測的影像，包括著陸器拉開降落傘下講的過程、火星探測車「祝融號」著陸後移動的過程以及火星車拍攝的影像。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-27 18:32:10｜2021-06-27 21:01:46
中國官媒《央視》報導，至今（27）日上午，天問一號已經在軌道上運行338天，探測車祝融號在火星工作42天（火星日），共移動236公尺。中國國家航天局表示，天問一號的火星探測任務為研究火星形貌、地質構造特徵，火星表面土壤和水冰分佈、火星表面物質組成、火星大氣電離層和表面氣候與環境特徵等。中國是繼美國之後，第二個派出探測車登陸火星的國家，祝融號則預計進行長達90天的工作，在火星尋找生命的證據，目前該探測正在「烏托邦平原」（Utopia Planitia），尋找水或冰存在的跡象，這些證據可以為火星是否存在過生命提供線索。
中國天問一號5月15日著陸巡視器成功著陸火星，攜帶的開傘過程監視相機、落火狀態監視相機、避障相機，記錄了降落傘彈傘、開傘和拋傘等過程。天問一號著陸後，火星探測車祝融號5月22日成功駛離著陸平台，到達火星表面開始巡視探測，車上搭載的錄音裝置錄下了駛離過程聲音，音檔包括火星車驅動機構加電開始移動、坡道行駛、駛上火星表面等過程的聲音。祝融號6月16日開始了全局環境感知，為後續階段科學探測進行路徑規劃，並通過後避障相機，拍攝了火星車行駛的清晰車轍。
中國首次火星探測任務工程副總指揮劉繼忠表示，祝融號上共有6個科學載荷，全數開機運作正常。此次公布的畫面記錄天問一號著巡組合體成功軟著陸的過程，也是中國第一次聽到火星車回傳的聲音，以往中國的深空探測任務都是回傳照片和影片，這次火星探測車著陸的過程中記錄了珍貴的聲音片段。