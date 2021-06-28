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蘋果停刊後　劉兆佳：港版國安法達目標夠震懾

▲全國港澳研究會副會長劉兆佳在香港蘋果日報停刊後聲稱，「港版國安法」大體上「已經達到預期目標」，且已發揮「足夠的震懾作用」，令很多人因為怕觸法而不敢再從事「反中亂港」的行為。資料照。（圖／翻攝自巴士的報）
▲全國港澳研究會副會長劉兆佳在香港蘋果日報停刊後聲稱，「港版國安法」大體上「已經達到預期目標」，且已發揮「足夠的震懾作用」，令很多人因為怕觸法而不敢再從事「反中亂港」的行為。資料照。（圖／翻攝自巴士的報）

中央社

2021-06-28 05:54:34

（中央社台北27日電）全國港澳研究會副會長劉兆佳在香港蘋果日報停刊後聲稱，「港版國安法」大體上「已經達到預期目標」，且已發揮「足夠的震懾作用」，令很多人因為怕觸法而不敢再從事「反中亂港」的行為。

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立場親北京的劉兆佳更直指，「最矚目的事件就是拘捕黎智英」。當「反中亂港勢力」既無組織，又缺乏頭目、資金和外國勢力資助時，要再發動抗爭或「動亂」已較過去難了很多。

中新社今天報導，劉兆佳日前在接受專訪，總結「港區國安法」實施1周年「為（香港）特區帶來的轉變」時，作上述表示。

劉兆佳說，「港區國安法」實施後，港府採取了一連串法律行動。這些行動一部分源於「港區國安法」，另一部分是執行香港原有的法律，兩者加起來「更有力度地支撐起『維護國家安全』的法律網絡」。

他提到，港區國安法「激發了特區政府的決心和勇氣」，積極運用香港原有的「社團條例」、「公安條例」、「刑事罪行條例」等法例處理違法行為，使涉嫌違法者有的被拘押，有的被囚禁，不少以往較為激進的組織均告解散。

劉兆佳宣稱，「港區國安法」的震懾作用並非表現在依法被控告的人數上，而是「改變了社會的法律氣氛和法律體系」。此外，港府因應此法的實施開始推動「國安教育」，讓學生更了解國安的意義和重要性。

他又說，香港「進入新時代」的大目標之一是強化公務員隊伍「對國家和香港的忠誠度」。其中公務員的問題更顯重要，關鍵是要「積極地、誠心誠意地支持特區政府的工作和中央對港政策」。而主要官員更須對國家和民族有「相當強的效忠程度」，這樣才能確保公務員加以落實。

劉兆佳聲稱，港版國安法和選制變更「在撥亂反正的路上發揮著不同的作用」，而教育、媒體、公務員、行政機關等方面的「改革」仍要一步步推進，這樣才能最後達到「一國兩制下的愛國者有效治港」。（編輯：邱國強）1100627

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