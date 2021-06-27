環法車賽出事！觀眾「舉牌亂入」惹禍　選手慘撞成一團　

環法自行車賽（Tour de France）與奧運、世足並列全球三大體育盛會，不過在今年舉行的第108屆在26日登場當天卻發生嚴重追撞，超過20名自行車手更是摔成一團，而事故發生的原因竟是一名觀眾舉起寫著標語的紙板跨進賽道向鏡頭揮舞，後方疾行的車手閃躲不及，結果造成慘烈的連環追撞事件。

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綜合《運動畫刊》等外媒報導，這起集體摔車意外發生在環法自由車賽的第一站，當比賽進行到最後45公里處時，一名身穿黃色外套戴著墨鏡的觀眾突然半身跨進賽道，不斷向鏡頭揮舞著寫著「Allez Opi-Omi！」的紙板，德國選手馬丁（Tony Martin）因閃避不及直接撞上，接著車身重心偏左重摔在地，後方同一車隊超過20名車手也像骨牌似接連追撞成一團。

這名觀眾高舉法文加德文向祖父母打招呼的標語引來各界撻伐，環法自行車賽官方也透過推特警告「希望觀眾注意車手的安全，別為了想搶鏡或上電視就忽視人身安全闖入賽道」，而該句標語也在推特成為熱門標籤「#allezopiomi」，被網友用來形容不在乎他人努力只在乎自己的人。

▲這名觀眾舉牌踏入賽道，導致德國車手馬丁閃躲不及。（圖／翻攝自賽事直播）

當天賽事雖發生這起意外，但第一波受挫的德國選手馬丁仍在受傷後完成賽事，而奪冠的法國車手阿拉菲利普 （Julian Alaphilippe）受訪時也提到，儘管自己也受到這波意外影響，但仍能保持冷靜，在最後的爬坡上取得領先，更形容這是最特別的一次勝利。此外，事故畫面曝光後也引發不少檢討聲浪，雖然整場賽道距離長達198公里無法全程架設圍欄，不少人仍積極要求主辦方採取積極的防範措施。（編輯：楊智傑）