Podcast來了！法爾藝術學院華人推手訪談

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在節目中，她將分享多年來工作的經驗，還有成功協助年輕人脫貧的過程，有趣又豐富的故事，讓兩位主持人都覺得十分厲害，並且覺得十分勵志。現在就一起來聽《EP06｜靠劇團翻轉人生？淺談如何用藝術改變弱勢孩童一生Ft.法爾藝術學院執行長特助Kim》吧！
Sound on：https://sndn.link/newimmigrants/qRmr4H
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Listen Notes：https://www.listennotes.com/c/1dd58b006d0a4575aa449e5b76a36ba8
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法爾劇團成立6年多來，除了每天在暹粒開演，也會到各國巡演，讓世界認識柬埔寨文化。法爾劇團由法爾社會企業(Phare Performing Social Enterprise)經營管理，每年能為自家學校法爾藝術學院(Phare Ponleu Selpak Association)挹注50萬美元的經費，並帶給畢業生穩定的工作機會。法爾社會企業執行長林國民(Huot Dara)：『(柬埔寨語原音加翻譯音)法爾劇團的目標就是希望所有的表演者有一個固定的工作，因為柬埔寨有經過一個屠殺的時代，所以大部分早年的表演者都被殺害了；後來法爾劇團創造了一個計畫，支持他們找到一個固定的工作。』