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Podcast來了！法爾藝術學院華人推手訪談

▲（圖／法爾藝術學院）
▲（圖／法爾藝術學院）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-27 20:55:36

被外國媒體譽為「東南亞太陽馬戲團」的法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak Association），其基地位於柬埔寨，透過藝術教育，他們讓貧窮家庭出生的小朋友，有機會翻轉自己的人生，同時達成心中理想。主持人Liana和Joyce對於法爾藝術學院多年來在柬埔寨推動的計畫感到好奇，特別邀請法爾藝術學院執行長特助Kim，和大家聊一聊多年旅居柬埔寨，直至疫情才回國的心路歷程。

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Kim，中文名為許茜雯，從大學時代就致力於國際志工，在前往柬埔寨擔任志工的時候，迷上柬埔寨法爾的藝術表演。因緣際會之下，她開始了在法爾藝術學院工作的人生。

在節目中，她將分享多年來工作的經驗，還有成功協助年輕人脫貧的過程，有趣又豐富的故事，讓兩位主持人都覺得十分厲害，並且覺得十分勵志。現在就一起來聽《EP06｜靠劇團翻轉人生？淺談如何用藝術改變弱勢孩童一生Ft.法爾藝術學院執行長特助Kim》吧！

Sound on：https://sndn.link/newimmigrants/qRmr4H

Spotify：https://open.spotify.com/show/7r0Jha6duAIXda4NO6r5aJ

KKBOX：https://podcast.kkbox.com/channel/8mu3t3UDCqkbx3-X9b

Listen Notes：https://www.listennotes.com/c/1dd58b006d0a4575aa449e5b76a36ba8

－－－－－－－－

法爾劇團成立6年多來，除了每天在暹粒開演，也會到各國巡演，讓世界認識柬埔寨文化。法爾劇團由法爾社會企業(Phare Performing Social Enterprise)經營管理，每年能為自家學校法爾藝術學院(Phare Ponleu Selpak Association)挹注50萬美元的經費，並帶給畢業生穩定的工作機會。法爾社會企業執行長林國民(Huot Dara)：『(柬埔寨語原音加翻譯音)法爾劇團的目標就是希望所有的表演者有一個固定的工作，因為柬埔寨有經過一個屠殺的時代，所以大部分早年的表演者都被殺害了；後來法爾劇團創造了一個計畫，支持他們找到一個固定的工作。』

▲（圖／法爾藝術學院）
▲（圖／法爾藝術學院）
▲（圖／法爾藝術學院）
▲（圖／法爾藝術學院）
▲（圖／法爾藝術學院）
▲（圖／法爾藝術學院）
 

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
50%50%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.56%94.44%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.34%35.66%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
35.33%64.67%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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