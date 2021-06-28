法國首見Delta病毒2死案例　專家：疫情還未結束

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兩名病逝者均尚未接種疫苗，年齡分別為42和60歲，且健康皆存在風險因素。ARS指出，目前還有其他疑似病例正在調查及追蹤接觸史。
世界衛生組織（WHO）警告，源自印度的Delta病毒是迄今傳播速度最快、最強的病毒株。法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal） 表示，目前法國確診案例中，「有9%到10%感染Delta變種病毒，和上週相比大幅增加」。
法國流行病學家柯斯塔吉奧拉（DominiqueCostagliola）今天接受歐洲第一電台（Europe 1）時表示，Delta變種很可能成為法國主要確診病毒類型。
柯斯塔吉奧拉說：「我們看到朗德省就是這樣的情況，那裡Delta變種病毒占新增確診病例的70%。千萬不要以為疫情已經結束」。朗德省上週Delta變種病毒病例只占總確診人數的30%。
醫界擔憂Delta變種病毒株肆虐，同時施打疫苗速度卻又慢了下來。為激勵年輕人接種，法國部分城市如尼姆（Nîmes）也仿效其他國家，推出打疫苗送禮物的活動。18到25歲施打者可獲得禮券、交通卡、劇院或電影票等。
迴聲報（Les Echos）今天報導，面對激增的Delta變種病毒確診人數，法國與德國開始憂心日前已鬆綁的邊境與旅遊規範。
根據迴聲報指出，24日歐盟峰會上，德國總理梅克爾（Angela Merkel）指責葡萄牙對疑似帶來Delta變種病毒的英國遊客大開國門。
法、德兩國也對希臘表達不滿，因為該國接受施打俄羅斯和中國疫苗的遊客，而歐盟對這兩國的疫苗效用仍存有爭議。（編輯：高照芬）1100627