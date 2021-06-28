NOW早報／嬤與秘魯鄰居打招呼就染疫？屏東衛生局喊要查

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新冠肺炎疫情嚴峻，屏東近日爆發計程車司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的朋友與從秘魯返台祖孫是鄰居，中央流行疫情指揮中心確認，秘魯祖孫感染最早在印度發現的Delta變種病毒，連帶的計程車司機、乘客及乘客同居友人及友人孫子都感染Delta變種病毒。
不過究竟Delta變種病毒，是如何從居家隔離的秘魯祖孫，傳染給鄰居枋山鄉祖孫？根據《中央社》報導，屏東縣府表示，枋山嬤向疫調人員說，她出來放置垃圾，剛好秘魯嬤也拿垃圾出來，彼此相隔1至2公尺，都有戴口罩，2人打了招呼，就迅速各自進入屋內；不過屏東縣府進一步說明，居家隔離的秘魯祖孫垃圾會有專人來收，至於是枋山嬤的說法是否屬實？或是否違反規定？仍待釐清。
今日天氣／南部注意豪雨！北部高溫出門多補水
中央氣象局指出，今（28）日因西南風影響，南部降雨較明顯，要注意豪雨發生，中部也有降雨機會，北部及東半部除午後雷陣雨外，天氣為多雲到晴。東南部有焚風發生的機率，北部、東半部較悶熱，請多補充水分；溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部在33至35度，東南部有焚風發生的機率。
聯亞新冠疫苗二期期中分析符合預期 6月底申請EUA
國內新冠肺炎本土疫情爆發，國產疫苗更受矚目，繼高端疫苗之後，聯亞藥業（27）日也代母公司聯亞生技召開重訊記者會表示，這是COVID-19疫苗（UB-612）二期臨床試驗期中分析報告，真正解盲要到今年11月下旬，但根據期中分析報告結果顯示，安全性與耐受性良好，受試者均未出見疫苗相關嚴重不良反應，也符合預期，將於6月底向衛福部食藥署申請EUA緊急使用授權，並加速推動在印度1萬1千名受試者的第三期臨床試驗。
別接機！防堵Delta病毒 即日起入境應搭防疫車至檢疫所
因應新冠肺炎Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，中央流行疫情指揮中心（27）日宣布，即日起若旅客自「重點高風險國家」包括巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉入境，需搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所。至於非由「重點高風險國家」入境，也應自費搭乘防疫車輛（或自行駕車）前往防疫旅宿或自費集中檢疫所的檢疫地點。
台灣粉絲連線謝謝子瑜捐贈PARP 超甜對話曝光
女團TWICE（26）日舉行線上拍手會，其中台灣成員周子瑜雖然現在人在南韓，但依舊心繫台灣疫情，並掏腰包捐了50台PARP，有粉絲在線上拍手會上感謝子瑜的捐贈，並把對話內容上傳社群媒體，子瑜也用中文提醒粉絲要小心防疫，人美心善引起討論。
TWICE昨天舉辦線上活動，與粉絲相見歡，幸運的台灣粉絲成功與子瑜連上線，對於子瑜大方捐贈了PARP表達感謝：「謝謝子瑜的善心，台灣的大家都愛妳！」子瑜聽到後，露出甜笑開心回應：「哇～謝謝，要小心喔！」
環法車賽出事！觀眾「舉牌亂入」惹禍 選手慘撞成一團
環法自行車賽（Tour de France）與奧運、世足並列全球三大體育盛會，不過在今年舉行的第108屆在26日登場當天卻發生嚴重追撞，超過20名自行車手更是摔成一團，而事故發生的原因竟是一名觀眾舉起寫著標語的紙板跨進賽道向鏡頭揮舞，後方疾行的車手閃躲不及，結果造成慘烈的連環追撞事件。
綜合《運動畫刊》等外媒報導，這起集體摔車意外發生在環法自由車賽的第一站，當比賽進行到最後45公里處時，一名身穿黃色外套戴著墨鏡的觀眾突然半身跨進賽道，不斷向鏡頭揮舞著寫著「Allez Opi-Omi！」的紙板，德國選手馬丁（Tony Martin）因閃避不及直接撞上，接著車身重心偏左重摔在地，後方同一車隊超過20名車手也像骨牌似接連追撞成一團。
這名觀眾高舉法文加德文向祖父母打招呼的標語引來各界撻伐，環法自行車賽官方也透過推特警告「希望觀眾注意車手的安全，別為了想搶鏡或上電視就忽視人身安全闖入賽道」，而該句標語也在推特成為熱門標籤「#allezopiomi」，被網友用來形容不在乎他人努力只在乎自己的人。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。