NOW早報／嬤與秘魯鄰居打招呼就染疫？屏東衛生局喊要查

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▲屏東驗出印度變種病毒株，陸軍39化學兵群於屏東枋山鄉、楓港村等地進行消毒作業。(圖／軍聞社提供)

▲北部地區今天是晴朗的好天氣。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

▲聯亞藥業（27）日代母公司聯亞生技召開記者會，公布新冠疫苗（UB-612）二期臨床試驗期中分析報告。(圖／擷取自櫃買中心直播）

▲中央流行疫情指揮中心（27）日宣布，即日起若旅客自「重點高風險國家」入境，需搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所。(圖／示意圖，NOWnews資料照)

▲子瑜收到台灣粉絲的致謝，超可愛回應引起討論。（圖／翻攝TWICE IG）

後方同一車隊超過20名車手也像骨牌似接連追撞成一團。

這名觀眾高舉法文加德文向祖父母打招呼的標語引來各界撻伐，環法自行車賽官方也透過推特警告「希望觀眾注意車手的安全，別為了想搶鏡或上電視就忽視人身安全闖入賽道」，而該句標語也在推特成為熱門標籤「#allezopiomi」，被網友用來形容不在乎他人努力只在乎自己的人。（編輯：張嘉哲）