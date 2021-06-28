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足球／5球1助攻！C羅昂首告別歐洲盃　生涯進14球寫紀錄

▲超級球星「C羅」Cristiano Ronaldo。（圖／美聯社／達志影像）
▲超級球星「C羅」Cristiano Ronaldo。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-28 06:42:21

比利時今晨以1:0擊敗葡萄牙，進軍歐洲盃8強，這也意味著超級球星「C羅」Cristiano Ronaldo在這一屆賽事的旅程已經結束，總計他生涯在歐洲盃打進14球，寫下輝煌成就。

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比利時此役在第42分鐘首開記錄，Thomas Meunier傳球，Thorgan Hazard左路25碼處遠射入網。幫助球隊踢進了最終決定勝負的一球，也是歐洲盃史上首位連場破門的比利時球員。

C羅今天的比賽有許多機會，但最終卻錯過，賽後他失望的扯下隊長袖標扔在地上，隨後蹲在地上，相當沮喪。對於已經36歲的他來說，這很可能是生涯最終後一屆歐洲盃。

C羅本屆歐洲盃寫下5球1助攻的成績，領跑賽事的射手榜。他生涯打進14球寫下歐洲盃紀錄，也是史上唯一連3屆至少打進3球的球員。C羅還打破了德國名將Miroslav Klose生涯19球的世界大賽進球紀錄，他在世界盃進7球，歐洲盃進14球，總共打進21球。

明年C羅應會率領葡萄牙征戰卡達世界盃，這可能會是他最後一次率國家隊出征，而本屆歐洲盃也很恐怕會是他最後一次參賽，讓人不免有些感傷。

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