女激推「清水洗澡」4優點！網全臉綠　醫曝3種人真的可行

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NanaQ提到「自己洗澡的時候是用溫水，她建議大家不要洗太熱，因為太熱的水會帶走我們身體健康的油脂」對於網友提問私密處跟屁股也是使用清水洗？NanaQ則回答「沒錯，私密處、屁股等部位也一樣用清水洗，即便生理期報到也是，完全不會聞到任何血味，也沒發生過搔癢的問題」。
不過NanaQ也坦言「如果大家身體容易出汗，導致皮膚黏黏的，到底適不適合用清水洗澡，我無法回答大家，但一般來說，還是非常推薦用清水的洗澡，如果你很想嘗試的話，必須要現放下『這樣很髒的成見』，因為是真的洗得乾淨！」
結果影片曝光後，不少粉絲傻眼表示「怎可能用清水洗啊＝＝我覺的很髒」、「不太可能吧...身體上一堆細菌」、「油性體質一年如果只用清水洗澡，你媽媽應該會打爆你」、「真的是看個人，不然做工的人是不可能不用洗潔用品洗澡的，臭都臭死了」；不過也有網友表示「我早就清水洗澡好多年了」、「管別人怎樣洗澡，不會臭就好了」、「我有個朋友洗頭也都只用清水，沒有異味也不太會出油」。
而對此說法，據《ETtoday新聞雲》報導，皮膚科醫師蔡逸姍表示，其實NanaQ說的一點都沒錯，但只針對乾性肌膚者使用，在門診中也會建議1歲以下的嬰兒、患有濕疹或是異位性皮膚炎的患者以清水梳洗；患有皮膚疾病的患者，若使用清潔力過強的肥皂或沐浴乳，恐破壞所剩無幾的皮脂膜，甚至更加刺激肌膚、加重病情；反之，若是油性肌膚或是有體臭、狐臭的民眾，或是背後、胸前容易長痘痘的患者都不建議只用清水洗澡。（編輯：張嘉哲）
若是油性肌膚或是有體臭、狐臭的民眾，或是背後、胸前容易長痘痘的患者都不建議只用清水洗澡。（編輯：張嘉哲）