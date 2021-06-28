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單日連續逾5千人確診　馬來西亞無限期延長封鎖

▲馬來西亞的新冠疫情持續延燒，當局宣布將無限期延長全國封鎖令。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞的新冠疫情持續延燒，當局宣布將無限期延長全國封鎖令。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-28 06:55:48

新冠病毒Delta變異株肆虐，各國陸續祭出防堵措施，也讓全球好不容易稍有降溫的疫情再出現變數。馬來西亞政府宣布，原定28日結束的防疫封鎖措施將延長，直到每日新增確診數低於4000例。

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綜合《海峽時報》等外媒報導，截至27日為止，馬來西亞已經連續6天，單日新增病例都超過5千例。然而，馬國的疫苗覆蓋率仍低，只有約6.2%的人口完整接種過疫苗，全國的ICU病床佔床率達9成以上。

雖然馬來西亞6月1日起就已開始全面封鎖管制令，除了必要經濟及服務領域外，其他領域都不得運作，但解封時間仍一延再延，首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)27日宣布，將延長封鎖時間，且不再預設解封日期，直到達成每日新增病例低於4000、全國疫苗接種率達到10%、醫院ICU病床佔床率降低等3個目標為止。

馬來西亞也預計到8月底將部分重新開放經濟，若屆時每日新增病例能降到每天2000例以下；至於全面重新開放，包括取消旅行禁令，預計可能要11月才能進行。

雖然慕尤丁先前曾透露，比起去年實施封鎖時，現在的措施已將每日經濟損失降低，但持續的封鎖讓馬國人民對政府開始不滿，反對者也批評執政者的措施失當，巫統副主席穆罕默德·哈立德·諾丁(Mohamed Khaled Nordin)在臉書上表示，持續封鎖對解決大流行帶來的問題無濟於事。

諾丁認為，病毒傳播的主要原因不是頑固或不遵守規則的人，現在群聚的狀況很少，但人們仍被要求隔離，並不斷被告知要有耐心，形容執政當局的行為有如「在沒有傷口的地方塗藥」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

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