單日連續逾5千人確診　馬來西亞無限期延長封鎖

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雖然馬來西亞6月1日起就已開始全面封鎖管制令，除了必要經濟及服務領域外，其他領域都不得運作，但解封時間仍一延再延，首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)27日宣布，將延長封鎖時間，且不再預設解封日期，直到達成每日新增病例低於4000、全國疫苗接種率達到10%、醫院ICU病床佔床率降低等3個目標為止。
馬來西亞也預計到8月底將部分重新開放經濟，若屆時每日新增病例能降到每天2000例以下；至於全面重新開放，包括取消旅行禁令，預計可能要11月才能進行。
雖然慕尤丁先前曾透露，比起去年實施封鎖時，現在的措施已將每日經濟損失降低，但持續的封鎖讓馬國人民對政府開始不滿，反對者也批評執政者的措施失當，巫統副主席穆罕默德·哈立德·諾丁(Mohamed Khaled Nordin)在臉書上表示，持續封鎖對解決大流行帶來的問題無濟於事。
諾丁認為，病毒傳播的主要原因不是頑固或不遵守規則的人，現在群聚的狀況很少，但人們仍被要求隔離，並不斷被告知要有耐心，形容執政當局的行為有如「在沒有傷口的地方塗藥」。
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