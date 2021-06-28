又有新聞工作者被捕！《港蘋》前英文版執總 機場被帶走
有著26年歷史的香港《蘋果日報》，由於創辦人及高層陸續被捕，加上資金遭凍結，已於本月24日正式停刊。27日晚上又傳出有前港蘋的編採人員被捕，身為前主筆、英文版執行總編輯的盧峯（本名馮偉光），在香港國際機場準備離境前往英國時，遭香港警方國安處拘捕。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-28 07:24:31
綜合港媒報導，香港警務處國家安全處繼6月17日及23日發動涉及壹傳媒的拘捕行動後，本月27日晚上，再於香港國際機場，以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，拘捕一名57歲本地男子（盧峯），目前盧峯仍在被扣留調查，警方亦不排除會有更多人被捕。
報導指出，盧峯從1997年起就為港蘋撰寫社論，離職前亦是港蘋英文版的執行總編輯，也身兼香港《眾新聞》專欄作家。在盧峯被捕前，本月17日，壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、香港《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉，因「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」而被捕，並凍結集團3間公司約1800萬港元的資產；其後筆名「李平」的主筆楊清奇，也於6月23日被捕。
香港記協就此事發表聲明，強烈譴責警方再次針對新聞工作者行動，要求警方立即交代事件。記協指，繼李平之後，現在已是第2名有撰寫評論文章的前港蘋員工被捕，重申言論自由及新聞自由是香港的核心價值，若連文人的筆桿也容不下，香港將再難被視為國際城市。