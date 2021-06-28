台美強韌供應鏈合作　紐約駐處廣告登華爾街日報

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駐紐約辦事處長李光章透過新聞稿表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）使全球供應鏈快速重組，美國總統拜登正大力推動美國與民主夥伴間關鍵產業供應鏈合作。聯邦參議院近期也通過「創新與競爭法」，盼強化美國在新興科技領域的領導地位。
李光章說，台灣政府掌握這項趨勢，正結合理念相近國家夥伴擘畫韌性供應鏈的前瞻藍圖。由於台美共享自由民主價值，雙方產業高度互補，台灣毫無疑問是美國可信賴的絕佳供應鏈夥伴。
他表示，台美已在許多領域緊密合作，未來隨著半導體、第五代行動通訊（5G）、電動車等科技和綠能產業快速發展，雙方合作潛力無窮。
李光章說，刊登廣告希望向美國社會大眾及企業界傳達台灣是美國重要的民主、經濟及安全夥伴，「我們樂願與美國及其他理念相近國家在後疫情時代齊心協力，共同打造安全、永續、具韌性的全球供應鏈」。
除華爾街日報外，駐紐約辦事處5月底也在賓夕法尼亞州重要媒體「費城詢問報」（The PhiladelphiaInquirer）刊登廣告，強調雙方合作交流緊密，台灣是賓州在亞洲第6大出口市場。
駐紐約辦事處表示，賓州在人工智慧、機器人、自駕車、生技製藥及先進製程等領域具領先優勢，雙方日後將持續加強合作，辦事處也會積極協助台灣各界加強與賓州的人才、研發、經貿及教育交流。（編輯：韋樞）1100628