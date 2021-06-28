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9縣市大雨特報！降雨到月底　週四開始高溫飆破36度

▲氣象局在7點15分針對9縣市發布大雨特報， 大雨特報範圍包含，苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、市、台南、高雄、屏東等9縣市，局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風。（圖/記者葉政勳攝）
▲氣象局在7點15分針對9縣市發布大雨特報， 大雨特報範圍包含，苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、市、台南、高雄、屏東等9縣市，局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風。（圖/記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-28 07:54:57

中央氣象局今（28）日受西南風影響，易有短延時強降雨，白天開始苗栗以南仍易有間歇性的陣雨或雷雨，中南部出現短延時強降雨及局部大雨的機率仍高，午後局部地區有短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，山區機率較高。氣象局也在7點15分針對9縣市發布大雨特報。

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大雨特報範圍包含，苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、市、台南、高雄、屏東等9縣市，局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，昨（27）日全台最高溫升至36.3度(新北板橋區)，苗栗以南及東半部有明顯降雨，今晨西南季風持續帶來不穩定大氣，迎風面雲層發展，伴隨降水回波，苗栗以南有明顯降雨。

吳德榮說，今、明（29日）兩天「梅雨滯留鋒」在長江流域徘徊，「太平洋高壓」並未增強西伸，台灣盛行「西南季風」，大氣溫暖潮濕且不穩定，苗栗以南有不定時降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的機率﹔背風面的北部、東半部則高溫炎熱，北部近山區及東半部午後亦有局部雷陣雨的機率，北部平地的機率較低。今日各地區氣溫落在，北部23至36度，中部24至33度，南部23至34度，東部23至36度。

吳德榮指出，週三（30日）西南風漸減弱，中南部降雨趨緩、但仍有局部短暫陣雨的機率；背風面的北部、東半部則高溫炎熱，東半部午後亦有局部降雨的機率。

吳德榮表示，最新模擬顯示，週四起至下週日（1至4日）「太平洋高壓」逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入「夏季型」的天氣。各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。

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