剛因封城引發逃難潮　孟加拉首都驚傳爆炸釀7死

受到鄰國印度的新冠變種病毒「Delta」影響，孟加拉的疫情持續升溫，為了圍堵疫症，當局宣布28日起，全國進入封鎖狀態7天，卻因此引發「逃難潮」，首都達卡(Dhaka)的街頭、渡口，擠滿趕著要在封城前回到老家的旅客和車輛。不過在這敏感時期，達卡市中心27日晚間卻傳出爆炸意外，已知至少釀成7人死亡、50人受傷。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-28 08:10:53
綜合《路透社》、《美聯社》等外媒報導，達卡市中心莫格巴薩區(Moghbazar)一棟4層樓高的建築物，27日晚間驚傳爆炸，威力之大，導致包含事發地點在內，至少7座建築物受損。達卡市警察局反恐部門的消防和炸彈處理部門，已於事發後趕赴現場，調查爆炸原因和災損情況。
報導指出，爆炸過後街上滿是玻璃碎片和被炸壞的建材，目擊者聲稱，事發時有2輛客車停在附近，車體嚴重受損，還有人形容爆炸當下有團火球從頭上飛過，巨響和煙霧四起，玻璃碎片開始從高處灑落。
由於當時仍是大眾運輸運作時段，幾輛載有乘客的公車也被波及，許多路人和公車乘客因擋風玻璃和玻璃車門被砸碎而受傷。據當地電視台統計，約有50名傷者被送往醫院，其中10人情況危急。
目前還不清楚爆炸原因，但由於事發的建築內有一家餐廳，不排除是因瓦斯管線或瓦斯桶故障，導致意外發生。當局聲稱，目前沒有找到任何證據顯示與恐怖襲擊或炸彈有關，但確切事故原因，仍要待調查結束後才能定論。