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報復伊朗支持民兵　拜登下令空襲伊拉克敘利亞邊境

▲美國國防部證實，拜登已指示美軍，對伊朗支持的民兵組織在伊拉克敘利亞邊境地區使用的設施，進行空襲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國防部證實，拜登已指示美軍，對伊朗支持的民兵組織在伊拉克敘利亞邊境地區使用的設施，進行空襲。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-28 09:07:31｜2021-06-28 09:07:56

美國國防部發言人柯比(John Kirby)27日晚間發布新聞稿，證實拜登總統(Joe Biden)已指示軍隊，對伊朗支持的民兵組織在伊拉克敘利亞邊境地區使用的設施，進行「防禦性的精確空襲」。

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綜合《CNN》等外媒報導，柯比在新聞稿中表示，之所以選擇這些目標空襲，是因伊朗支持的民兵，利用這些設施對美國在伊拉克的人員和設施，進行無人機(UAV)襲擊，美國是在合法的權利範圍內，採取行動以自我防衛。

有五角大廈官員向美國《abc news》透露，現在判斷是否有民兵或平民傷亡還太早了，但可以肯定的是，被美軍空襲擊的地點已確定具有指揮、控制和後勤的能力。

五角大廈發言人麥克納爾提(Jessica McNulty)表示，自4月以來，該地區的美國和聯軍設施，已被無人機和火箭襲擊了至少5次，雖然沒有造成美國或聯軍傷亡，但麥克納爾提聲稱，為了限制風險升級，美軍的反擊有其必要。

麥克納爾提進一步指出：「通過這些和其他方式，我們試圖向伊朗和伊朗支持的民兵組織表明，如果他們繼續攻擊、武裝、資助和訓練民兵組織，以攻擊我方的話，將有嚴重後果。我們會採取必要和適當的措施，保護該地區的美國人員、合作夥伴和盟友。」

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