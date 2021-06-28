COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

聯亞疫苗二期期中報告　專家：中和抗體效價偏低

▲聯亞生技27日公布武漢肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告，但病毒專家坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗中和抗體效價偏低。（圖/中央社）
▲聯亞生技27日公布武漢肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告，但病毒專家坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗中和抗體效價偏低。（圖/中央社）

中央社

2021-06-28 09:15:44｜2021-06-28 09:16:02

（中央社記者江慧珺台北27日電）聯亞生技27日公布武漢肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告，但病毒專家坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗中和抗體效價偏低。食藥署將待廠商送件，再依時程審查緊急使用授權（EUA）。

我是廣告 請繼續往下閱讀

聯亞生技27日傍晚召開記者會，公布武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）第二期臨床試驗期中分析報告，在免疫原性反應方面，18至65歲成人接種2劑後血清陽轉率為95.65%，中和抗體效價為102.3。

另一家國產廠商高端疫苗日前也公布二期期中報告數據，完整接種2劑後，血清陽轉率達99.8%，中和抗體效價為662。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如27日晚間接受媒體電話聯訪表示，若疫苗相關數據都來自中研院同一實驗室，且確保大量分析後前後標準曲線一致，稍微可相互比較。

施信如坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗的中和抗體效價確實偏低，對此感到難過、遺憾、可惜。

施信如說，長庚團隊也針對莫德納（Moderna）疫苗分析中和抗體效價，大約在600至700左右，而各實驗設計不同，都可能影響中和抗體高低，估計若由中研院做出的莫德納疫苗中和抗體效價可能達到2000以上。

儘管聯亞疫苗稱可誘發殺手T細胞（Killer T Cell）殺死被病毒感染細胞，可望提供中和抗體之外第二重保護力。施信如認為，必須要進入第三期臨床試驗才能驗證疫苗保護力。

而衛福部食藥署將採取免疫橋接方式，用AZ疫苗產生的中和抗體效價與國產疫苗對比，施信如說，國外研究AZ疫苗中和抗體效價約600多，與高端接近。但她認為，若國內僅搜集200名醫護人員接種AZ疫苗的數據，代表性可能不足，不夠科學客觀。

不過，對於聯亞疫苗的未來國際市場布局，以及年產量可達1億至1.2億劑，施信如仍予以肯定。

食藥署長吳秀梅表示，目前尚未看到聯亞疫苗的數據，廠商也還沒送件，要等送件後才會進行審查規劃，而AZ疫苗的中和抗體效價研究也依程序進行中，之後會依時程審查國產疫苗緊急使用授權（EUA）。

此外，今天疫情記者會有媒體提問，EUA審查使用AZ疫苗的中和抗體效價，是否會引發專利侵權紛爭。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，關於藥品專利相關紛爭，將請教法律與藥界人士，妥善處理相關問題。（編輯：管中維）1100627

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
80.95%19.05%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.43%35.57%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
34.55%65.45%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀