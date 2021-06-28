聯亞疫苗二期期中報告　專家：中和抗體效價偏低

（中央社記者江慧珺台北27日電）聯亞生技27日公布武漢肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告，但病毒專家坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗中和抗體效價偏低。食藥署將待廠商送件，再依時程審查緊急使用授權（EUA）。





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聯亞生技27日傍晚召開記者會，公布武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）第二期臨床試驗期中分析報告，在免疫原性反應方面，18至65歲成人接種2劑後血清陽轉率為95.65%，中和抗體效價為102.3。





另一家國產廠商高端疫苗日前也公布二期期中報告數據，完整接種2劑後，血清陽轉率達99.8%，中和抗體效價為662。





長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如27日晚間接受媒體電話聯訪表示，若疫苗相關數據都來自中研院同一實驗室，且確保大量分析後前後標準曲線一致，稍微可相互比較。





施信如坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗的中和抗體效價確實偏低，對此感到難過、遺憾、可惜。





施信如說，長庚團隊也針對莫德納（Moderna）疫苗分析中和抗體效價，大約在600至700左右，而各實驗設計不同，都可能影響中和抗體高低，估計若由中研院做出的莫德納疫苗中和抗體效價可能達到2000以上。





儘管聯亞疫苗稱可誘發殺手T細胞（Killer T Cell）殺死被病毒感染細胞，可望提供中和抗體之外第二重保護力。施信如認為，必須要進入第三期臨床試驗才能驗證疫苗保護力。





而衛福部食藥署將採取免疫橋接方式，用AZ疫苗產生的中和抗體效價與國產疫苗對比，施信如說，國外研究AZ疫苗中和抗體效價約600多，與高端接近。但她認為，若國內僅搜集200名醫護人員接種AZ疫苗的數據，代表性可能不足，不夠科學客觀。





不過，對於聯亞疫苗的未來國際市場布局，以及年產量可達1億至1.2億劑，施信如仍予以肯定。





食藥署長吳秀梅表示，目前尚未看到聯亞疫苗的數據，廠商也還沒送件，要等送件後才會進行審查規劃，而AZ疫苗的中和抗體效價研究也依程序進行中，之後會依時程審查國產疫苗緊急使用授權（EUA）。





此外，今天疫情記者會有媒體提問，EUA審查使用AZ疫苗的中和抗體效價，是否會引發專利侵權紛爭。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，關於藥品專利相關紛爭，將請教法律與藥界人士，妥善處理相關問題。（編輯：管中維）1100627



