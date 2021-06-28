用剩的莎莎醬還能做啥？內行曝「銷魂吃法」：清爽又對味

莎莎醬味道酸甜中帶點辣，是打開食慾的最佳佐料之一，深受不少老饕喜愛。而近日有網友就透露，自己去（2020）年買了一罐500公克的莎莎醬，但除了適合配墨西哥玉米片吃之外，他實在不知道還能拿來做啥，因此便發文請益大家「用剩的莎莎醬該怎麼辦？」釣出專業吃貨分享「銷魂吃法」。

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原PO在

PTT cookclub

看板中表示，去年看到有在賣正港原味墨西哥玉米片（不是多力多滋那種有調味的），他就想說之後再買個莎莎醬罐頭，回家自己切點洋蔥、擠個萊姆進去沾著吃，結果當時因為海外疫情嚴重，找了大概四家超市，那種一次就可以吃光的小瓶裝莎莎醬都缺貨，只剩下一大罐玻璃瓶裝，大約500公克的家庭號。

原PO問了店員「何時進貨？」店員都表示不確定，但他玉米片都買了一個多星期卻遇到這狀況，只好硬著頭皮買下大罐裝，結果玉米片只吃了一次，現在莎莎醬還躺在冰箱裡，雖然沒壞掉也沒出水，不過除了玉米片之外，不管搭配什麼都不對，他甚至異想天開拿來代替甜辣醬沾粽子，結果當然也是完全不對味，他並困惑地詢問大家「還有什麼變化？可以像泡菜炒肉一樣變成熱炒的醬料嗎？」

▲有網友透露，自己去年買了一罐500公克的莎莎醬，但除了配墨西哥玉米片吃之外，他實在不知道還能拿來做啥，因此便發文請益大家「用剩的莎莎醬該怎麼辦？」釣出專業吃貨分享「銷魂吃法」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻引來內行分享多元用法，「可以涼拌海鮮，淋橄欖油放麵包、吐司上面吃」、「當泡菜用！配蛋餅，蔥油餅，蛋吐司這類早餐食物或炸物都不錯」、「加辣加魚露橄欖片酸豆後，可以炒煙花女口味的海鮮或麵」、「之前在日本也有吃過早餐是歐姆蛋內包莎莎醬淋番茄醬，香煎雞腿排用鹽+黑胡椒抓醃過，再鋪上莎莎醬也不錯，皮煎脆一點再鋪上，水瀝乾一點，好吃又清爽」、「捲餅包炸雞加莎莎醬；天使細麵煮好冰鎮加莎莎醬，也可以燙雞胸肉加進去；酪梨番茄切丁莎莎醬拌進去加在法國麵包或是蘇打餅乾一起吃；煎鮭魚鯛魚片或鱸魚片，沾莎莎醬；切一點洋蔥丁加香菜檸檬魚露變泰式風格醬汁也不錯。」「健康餐配料，燙花椰菜之類的加這個很好吃，食材用水燙過放涼，加一兩大匙莎莎醬當調味。」

另還有網友直指「配蘇打餅乾或法棍，混到番茄口味的義大利麵醬裡消耗」、「肉類海鮮都很搭阿，或是做成玉子燒也不錯，百搭！」「德式香腸、歐姆蛋、薯條類的配莎莎醬都很對味，莎莎醬海鮮義大利麵也好吃，任何喜歡的肉類乾煎配都很對味」、「用這個取代番茄醬炒蛋炒飯」、「早餐吐司配料、跟番茄炒蛋起鍋前加一點也很好吃」、「隨便夾個三明治牛排都可以」。（編輯：許苡晴）