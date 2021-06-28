同志旅遊安全指數地圖曝光　台灣排名超前勝過全亞洲

根據The China Post報導，近期一張「LGBTQ+度假旅行危險度世界地圖」顯示了台灣如何為亞洲及其他地區的女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人、雙性人和酷兒提供人權指標。
記者蕭子瑜/綜合報導
2021-06-28 10:28:09｜2021-06-28 10:29:06
由Statista 提供的數據圖展示了德國門戶網站 Spartacus年度斯巴達克國際同性戀旅行指南搜集的數據。這些數據幫助 LGBTQ+ 遊客安全的在 202 個國家/地區旅行。
旅遊聖地西班牙通常是對 LGBTQ+ 族群最友善和最受歡迎的目的地之一。
在斯巴達克斯的排名中，西班牙與其他四個國家一起位居第三：阿根廷、烏拉圭、荷蘭和英國，每一個國家的得分均為 9 分（滿分 12 分）。只有四個國家的得分更高。加拿大、馬爾他和瑞典獲得了最高分，而奧地利以 11 分位居第二。
在亞洲，台灣被視為 LGBTQ+ 權益的領導者，不同於該地區其他被認為旅行最不安全的國家（如印尼和馬來西亞）或在該指數中被標記為中立的國家（印度、尼泊爾和泰國）。
另一方面，俄羅斯的車臣共和國得分為-16分，但被沙烏地阿拉伯和伊朗（均-18分）以及索馬利亞（-19分）超越。
為了製定該指數，創建者以政治決策、法律框架以及最近這些國家是否有發生針對LGBTQ+ 群體的暴力事件為衡量指標。
更多新聞請看The China Post