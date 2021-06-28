曾染疫者痊癒後也需接種　日研究：至少補打一劑

日本新冠肺炎（COVID-19）延燒，自從境內出現首例確診病例後，這1年半的期間，境內累積確診數直逼80萬人，且即使確診者痊癒之後，仍有再次染疫風險。日本橫濱市立大學研究團隊指出，即使在確診者已經痊癒，為了增加體內抗體量，仍然有必要接種疫苗。另有長崎大學研究團隊指出，曾染疫者在接種一劑疫苗之後，與未染疫者接種兩劑後的抗體量無太大差異，認為曾染疫者「只需接種一劑就足夠」。





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綜合《時事通信》以及《每日新聞》報導，橫濱市立大學研究團隊向曾經染疫並痊癒的205人進行調查，發現曾染疫者體內可以抵抗原始病毒株的中和抗體（neutralizing antibody），在半年後減少至98%，1年後減少至97%，雖然看似無太大差異，但若是碰到變種病毒，中和抗體量會減少較多。





長崎大學的柳原克紀教授等人的研究發現，曾染疫者體內雖然有一定程度的抗體量，但接種一劑美國輝瑞（Pfizer）疫苗之後，與接種兩劑的未染疫者，體內會產生幾乎相同的抗體量。





森內浩幸教授教授指出，因為曾染疫者接種一劑以及兩劑疫苗產生的抗體量並無太大差異，認為接種一劑就足夠。再加上因為疫苗的分配量問題，曾染疫者也能將第二劑疫苗，讓給別人進行接種。森內浩幸表示，接種的時機並非痊癒後隨即施打，而是與疫苗接種間隔時間相同，隔3至4週更能加強免疫反應。





至於接種疫苗後的副作用，以輝瑞疫苗為例，接種第二劑時副作用頻率，會比第一劑還要高。不過森內浩幸指出。「痛與癢等症狀，並非疫苗內的遺傳物質對體內產生的新冠病毒蛋白反應，而是身體對於外來物質（疫苗）的自然免疫反應」，認為曾染疫者的副作用發生頻率不會因此變高，也不需要擔心曾染疫者體內的抗體，會影響疫苗的成份。





專家呼籲，即使曾經染疫也不能掉以輕心，為了增加體內抗體，仍需要接種疫苗。日本厚生勞動省表示，曾經染疫也仍然會有再次感染的風險，曾染疫者也能夠接種。但在尚未確定僅接種一劑疫苗能否有足夠效果之下，目前仍是接種兩劑。









