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防Delta變種病毒　德法擬全面禁止英國旅客入境歐盟

▲英國近期感染新冠肺炎Delta變種病毒個案增加，隨著夏季旅遊旺季到來，歐洲國家對是否要禁止來自英國旅客入境有不同的意見。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國近期感染新冠肺炎Delta變種病毒個案增加，隨著夏季旅遊旺季到來，歐洲國家對是否要禁止來自英國旅客入境有不同的意見。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-28 10:46:27

英國境內新冠肺炎（COVID-19）疫情因為Delta變種病毒再次升溫，昨（27）日新增1萬8270例確診，創下2月5日以來的最高紀錄，大部分確診者為尚未施打新冠疫苗的年輕族群。由於英國疫情惡化，為了嚴防Delta病毒擴散，德國、法國提議禁止英國旅客入境歐盟，但重視旅遊產業的地中海地區可能將自行訂定邊境政策。

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比利時於上週五（25）宣布，考慮到Delta變種病毒傳播風險，週六（26）起禁止來自英國的旅客入境，僅限擁有歐盟或比利時公民身份人士、外交官及運輸業人員入境。英國《每日郵報》報導，本週的「新冠病毒會議」上，德國總理梅克爾（Angela Merkel）將提議，由於Delta變種病毒案例數眾多，應將英國列為「受關注的國家」（country of concern），暫緩來自英國的度假者入境，不論這些旅客是否已接種疫苗。

▲今年66歲的德國總理梅克爾4月16日接種第一劑AZ疫苗，並在近期接種莫德納（Moderna）疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國總理梅克爾提議限制英國旅客入境歐盟地區。（圖／美聯社／達志影像）
法國總統馬克宏（Emmanuel Marcon）也同意德國的提案，認為如果歐盟對國際旅行限制不一致，可能危及到歐盟疫苗護照的機制。但仰賴觀光業的幾個地中海國家，包括西班牙、葡萄牙、希臘可能不願施加限制。

有「歐洲後花園」之稱的馬爾他（Malta）以及西班牙巴利阿里群島（Balearic）早前放寬限制，開放成千上萬的英國旅客至當地渡假，但馬爾他週日（27）宣布來自英國、未接種疫苗的旅客需要接受14天的隔離。西班牙則表態堅持自訂邊境政策，希臘、賽普勒斯（Cyprus）、葡萄牙也可能無視歐盟的禁令，以保護當地的旅遊產業。

▲馬爾他是不少英國旅客夏季旅遊的首選。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬爾他是不少英國旅客夏季旅遊的首選。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，葡萄牙因為境內發現大量Delta確診病例，也從「綠色國家」名單中除名。上週五（25）葡萄牙新增1604例確診，創下2月19日以來新高，葡萄牙國家衛生研究所發表報告指，首都里斯本（Lisbon）地區70%的確診病例感染Delta變種病毒，且該變種正在快速傳播至其他地區。

《路透社》報導，仰賴旅遊業經濟的葡萄牙5月中旬開放歐盟、英國的旅客入境，導致境內感染人數激增。上週四（24）當局緊急下令收緊防疫措施，要求來自英國、未接種疫苗的旅客必須接受14天的強制隔離，導致最受英國遊客喜愛的里斯本、阿爾加維（Algarve）、阿爾布費拉（Albufeira）當地餐廳提早關閉；同日，德國宣布葡萄牙為「變種病毒區」（virus-variant zone）對其進行更嚴格的旅行往來限制。

▲葡萄牙近日感染Delta的病例激增，且逐漸從首都里斯本擴散至其他地區，當局上週緊急收緊防疫，要求未接種疫苗的英國旅客入境接受隔離。（圖／美聯社／達志影像）
▲葡萄牙近日感染Delta的病例激增，且逐漸從首都里斯本擴散至其他地區，當局上週緊急收緊防疫，要求未接種疫苗的英國旅客入境接受隔離。（圖／美聯社／達志影像）
面對夏季旅遊到來，英國旅客卻處處受到限制，英國首相強生（Boris Johnson）表示將會與梅克爾會面，希望能夠說服柏林讓步，梅克爾將在週五（7月2日）訪問英格蘭契克斯（Chequers）。

英國官方數據顯示，目前超過60%的成年人口以完成疫苗接種，84%的成年人至少接種過第一劑疫苗；約48.4%的人口（3220萬人）完成疫苗接種。德國貝倫貝格銀行（Berenberg Bank）資深經濟學家皮克林恩（Kallum Pickering）表示，英國為世界上新冠疫苗接種率最高的國家之一，然而每日新增的確診人數卻在不斷增加，英國成為測試「大規模接種疫苗是否可以結束封鎖和社交距離」的重要觀察趨勢。

從統計數據來看，高疫苗接種率似乎不能減緩確診人數上升，但皮克林恩強調，英國此次疫情與上次不同，確診人數增加速度比上一波還緩和，且儘管病例數上升，死亡率、住院人數也沒有明顯增加，代表接種疫苗仍然能有效預防重症、死亡。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生將在週五與德國總理梅克爾會面，希望德方能夠對旅遊限制作出讓步。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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