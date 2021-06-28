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暴雨襲香港多處淹水！學校停課　港股上午暫停交易

▲由於暴雨天氣持續，香港今天停課，港股上午休市。（圖／翻攝自巴士的報）
▲由於暴雨天氣持續，香港今天停課，港股上午休市。（圖／翻攝自巴士的報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-28 11:09:38｜2021-06-28 11:20:44

香港今(28日)上午天候狀況不佳，多處暴雨淹水，香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，由於至9點仍未取消，港交所公布證券（包括滬深股通）及衍生產品市場之早上交易時段已取消。

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綜合港媒報導，香港天文台在上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，2個多小時後，於8時20分改發黑色暴雨警告，預告香港許多地區已記錄或預料會有每小時有雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

由於多處道路嚴重積水，天氣情況惡劣，當局呼籲市民應留在安全地方暫避，在黑色暴雨警告仍有效以及交通情況未改善之前，不應外出，香港教育局也宣布上午校及全日制學校今天停課。有的上班族幸運在出門前就收到公司通知說不用上班，但更多人因雨勢而提早出門上工，渾身濕透後才得知消息。

▲港鐵啟德站內天花漏水。（圖／翻攝自巴士的報）
▲港鐵啟德站內天花漏水。（圖／翻攝自巴士的報）
根據港交所官網公布消息，若黑色暴雨警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的主要產品將於下午恢復交易，並會在黑色暴雨警告取消至少2小時後的整點或30分開始交易。

然而，若黑色暴雨警告於中午12時仍然生效，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將會全日暫停交易，香港交易所將於適當時候再發出公布。

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