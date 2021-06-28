秘魯嬤「戴口罩倒垃圾」傳染給鄰居？李秉穎：不太可能
Delta變種病毒在屏東現蹤，由秘魯返台的祖孫感染，根據屏縣府的疫調，阿嬤是到門口丟垃圾時，傳染給倒垃圾時戴口罩打招呼的鄰居，該說法飽受各界質疑﹔資深媒體人周玉蔻今（28）日在廣播節目中訪問指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎，李認為，「丟垃圾不可能會傳染啦！」但還是要看口罩有沒有戴好，是否露出鼻子，才造成感染。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-28 11:25:25｜2021-06-28 11:28:45
根據疫調，秘魯返台的祖孫表示，僅有外出丟垃圾時與鄰居打招呼，且雙方都有戴好口罩，並切距離1、2公尺，不過鄰居依然染疫。對此，李秉穎表示，有戴口罩且有一定距離的情況下，「不太可能」造成鄰居染疫。
李秉穎說，主要還是看口罩有沒有戴好，是否露出鼻子，如果露出鼻子等於根本沒有防護力，確切感染途徑，還要再查清。
李秉穎指出，屏東這波疫情最少要觀察7到14天，大部分發病時間都在7天內，如果7天內都沒有新增個案、大規模病例出現，就可以安心。
周玉蔻也質疑，原本這對祖孫是在台中，而後前往屏東進行居家檢疫是否不合規定？李秉穎說，指揮中心並沒有規定民眾要待在哪邊進行居檢，重點是一定要「一人一室」，報導中有提到台中無法一人一室，才輾轉前往屏東，但實際在屏東執行居家檢疫的情況，還需要再查核，必須遵守個人待在一間房間，不能外出。