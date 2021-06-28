COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《蠟筆小新》美冴不唸「牙」！正解曝光　眾驚：錯了10年

▲有網友在點飲料時，突然發現野原美冴的「冴」字，並非如中文配音唸「ㄧㄚˊ」，正解讓她相當驚訝。（圖／翻攝《木棉花》）
▲有網友在點飲料時，突然發現野原美冴的「冴」字，並非如中文配音唸「ㄧㄚˊ」，正解讓她相當驚訝。（圖／翻攝《木棉花》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 12:09:50

日本知名長壽卡通「蠟筆小新」以主角野原新之助的日常生活為主題，透過搞笑、喜劇的方式講述故事，吸引相當多觀眾準時收看節目。近日，就有網友分享，她突然發現媽媽野原美冴的「冴」，並不是像中文配音念「ㄧㄚˊ」，正解曝光後，網友們也驚呼「完了，現在才知道」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcrad》表示，因為家裡有三個人，所以在點飲料時，都習慣用不同的標籤名字，確保不會拿錯，而她正好看到某飲料店和卡通《蠟筆小新》聯名，於是決定用小新家的成員來寫標籤，結果她點餐時發現，角色野原美冴的「冴」字怎麼打都找不到。

原PO指出，自己好奇上網搜尋才知道，大家都以為美冴的讀音唸美「ㄧㄚˊ」，但其實是唸美「ㄏㄨˋ」才對，這讓她忍不住說「這麼久以來都把小新媽媽的名字唸錯了，沒想到買個飲料還能長知識，最後再宣傳一次，是野原美冴（ㄏㄨˋ）噢！」

▲原PO搜尋後才知道，美冴是要唸作美「ㄏㄨˋ」才對。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO搜尋後才知道，美冴是要唸作美「ㄏㄨˋ」才對。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
許多網友看完也非常驚訝，「我現在才知道」、「中文配音騙了我QQ」、「中配都念美芽，我到今天才發現不是耶！」、「哇！長知識」、「感謝原PO，我也不知道」、「日文原音跟美「牙」比較配耶，我是小新粉…現在才知道」、「身為小新迷現在才知道！我還是要繼續叫美ㄧㄚˊ哈哈」、「現在才知道，喊了老媽10幾年的美牙」、「完了，現在才知道，原來唸錯10年了」。

另外，也有專業網友說，「其實原作的名字沒有漢字，野原美冴在日本是用『野原みさえ』（Misae Nohara），很多日本動漫的角色名字都沒漢字，只是輸出到中華圈時因應翻譯需求，才用相同念法的漢字去代用，所以別太在意，純粹學術上討論"冴"的中文發音即可」、「冴是冱的變體（好像是漢字）」、「Sa 牙跟Sa 互，牙的讀音比較近」。

事實上，根據《教育部罕用字》和《教育部異體字》的資料中指出，「冴」是「冱」的異體字，其漢字部件涉及「互」、「牙」兩者關係，注音為ㄏㄨˋ。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.86%17.14%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6.19%93.81%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.05%34.95%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
33.5%66.5%
2021-06-25-2021-06-28
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀