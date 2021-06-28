《蠟筆小新》美冴不唸「牙」！正解曝光　眾驚：錯了10年

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原PO指出，自己好奇上網搜尋才知道，大家都以為美冴的讀音唸美「ㄧㄚˊ」，但其實是唸美「ㄏㄨˋ」才對，這讓她忍不住說「這麼久以來都把小新媽媽的名字唸錯了，沒想到買個飲料還能長知識，最後再宣傳一次，是野原美冴（ㄏㄨˋ）噢！」
許多網友看完也非常驚訝，「我現在才知道」、「中文配音騙了我QQ」、「中配都念美芽，我到今天才發現不是耶！」、「哇！長知識」、「感謝原PO，我也不知道」、「日文原音跟美「牙」比較配耶，我是小新粉…現在才知道」、「身為小新迷現在才知道！我還是要繼續叫美ㄧㄚˊ哈哈」、「現在才知道，喊了老媽10幾年的美牙」、「完了，現在才知道，原來唸錯10年了」。
另外，也有專業網友說，「其實原作的名字沒有漢字，野原美冴在日本是用『野原みさえ』（Misae Nohara），很多日本動漫的角色名字都沒漢字，只是輸出到中華圈時因應翻譯需求，才用相同念法的漢字去代用，所以別太在意，純粹學術上討論"冴"的中文發音即可」、「冴是冱的變體（好像是漢字）」、「Sa 牙跟Sa 互，牙的讀音比較近」。
事實上，根據《教育部罕用字》和《教育部異體字》的資料中指出，「冴」是「冱」的異體字，其漢字部件涉及「互」、「牙」兩者關係，注音為ㄏㄨˋ。（編輯：許智超）