信義房屋攜手醫界、社造界　推社區防疫互助平台

新冠肺炎疫情造成社會及人心紛擾，民間夥伴開始思考如何凝聚人心由下而上，與政府共度疫情難關，新港文教基金會創會董事長陳錦煌登高一呼，邀請信義房屋共同成立平台，可用來收集全國防疫期間實際執行的互助作為，讓社區可以彼此觀摩、學習，以利渡過疫情難關，信義房屋即刻著手規劃，攜手醫界、社造界，「社區共生行動互助網」應運而生，平台首個活動即推出「全台一家-100個疫情下互助共生做法」徵件，即日起開始徵件至7月31日截止，疫情期間如何協助社區的具體作為都可以參與投稿，入選即發一萬元獎勵金，鼓勵社區把愛與希望分享給全台人民，更期望未來能作為社區緊急應變的參考之外，還能持續發揮影響力，穩定人心。





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「社區共生行動互助網」，是由陳錦煌與信義房屋所共同發起的，由於陳錦煌同時也是一名醫師，消息傳出後，獲得醫界如台大醫院院長吳明賢、輔仁大學附設醫院院長王水深、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、在宅醫療學會台北都蘭診所所長張凱評…等，多位醫師共同簽署宣言支持；而信義房屋社區一家深耕社區的背景，則吸引社造界如中華民國社區營造學會理事長洪德仁等10位理監事、中華金點社區促進聯盟理事長黃文政等，共60多位醫師與賢達聯名簽署社區共生宣言，當疫情嚴峻，社會更需要團結一心。





而「社區共生行動互助網」第一個活動「全台一家-100個疫情下互助共生做法」徵件，短期希望藉由百件社區互助的做法，拋磚引玉穩定人心，中長期希望整合百大案例作為未來遇到類似重大災害的應變借鏡，讓社區及早備災減災。社區或個人只要在徵件網址中簡要提出與防疫相關、具體、可推廣性高、創新的做法即可。陳錦煌表示，希望能以行動安定人心，把希望擴散出去，全國一起在逆境中重生，更為未來類似災害作準備。





▲信義房屋推社區防疫互助平台。（圖／資料照片）

人稱地表最強里長的台北市忠勤里里長方荷生，搶在病毒攻陷社區之前為弱勢者送出「元氣彈」，發起募捐購置食物包送給萬華地區弱勢家庭、小型NGO、以及外縣市食物銀行；弘道老人福利基金會嘉義服務處的社工員親送內有防疫物資、食物、與腦力訓練的工具包，以「隔一扇門的問候」溫暖獨居長輩的心；台北市文山區順興社區以「常青在家一日課表」搭配LINE群組讓無法出門的長輩維繫正常作息，利用線上課輔班陪伴孩童居家學習；或是在社區免費開班教授傳統越劇的小陶老師，當社區一夕成為熱區，便發起「線上歌唱會」邀學員高唱以越劇改編的防疫歌，並繼續切磋唱腔，在快樂學習中獲得身心抒壓，這些由社區自發小小的做法，正迅速把人心團結起來，由點而面擴散至全台，這些案例作法，也可以在「社區共生行動互助網」官網上看見。





信義房屋感謝這些慷慨提供先趨案例的夥伴，並向社區發出召集令，無論是基層醫療照護、家庭關係心理支持、長輩身心健康、孩童線上學習、在地經濟扶持、極端氣候下複合性災害預防，亟需大家即刻分享自己手邊的做法，透過「全台一家-100個疫情下互助共生做法」發動全台社區動手做起來，以團結行動撐住台灣跨越難關。



