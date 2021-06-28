英國物流人力短缺引爆糧食危機 政府：不要老是靠歐盟
英國物流業者向政府提出警告，該行業卡車司機的人力缺口恐高達10萬名，加上受到英國脫歐、新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今夏超市物流供應恐怕出現「難以想像」的崩潰。英國物流業、食品業相關組織聯合致函首相強生（Boris Johnson）放寬對歐盟地區的大貨車司機人員簽證。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-28 11:50:20
《路透社》報導，英國連鎖超市特易購（Tesco）6月中旬就提出大貨車司機短缺的問題。在英國退出歐盟之前，物流運輸業擁有極大的發言權，該行業認為，如果英國對歐盟的邊境管控增加，會迫使卡車司機不願意或無法來到英國。英國公路運輸協會（RHA）表示，受到新冠肺炎影響，許多來自歐盟地區的司機回到家鄉，加上司機培訓課程暫緩了一年，造成新的人力無法進入市場。
物流業人力短缺導致貨品無法及時送至各大超市，英國公路運輸協會首席執行長伯內特（Richard Burnett）表示，已經有許多超商回報沒有收到預定的食品，在給強生的信中物流業者呼籲政府將大貨車司機列入「短缺職業清單」，引進來自歐盟地區的臨時工填補英國的人力空缺。
物流業者警告，隨著夏季假期到來、防疫限制逐步解封，加上歐洲重要運動賽事帶動食品、飲料需求提高，食品供應鏈短缺的問題將會越來越嚴重。但英國政府發言人認為，物流業在招聘、培訓方面有所進展，業者應該轉向投資國內的勞動力，而不是依賴外國。
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