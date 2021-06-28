聯亞、高端哪個好？ 專家給答案

台灣新冠肺炎疫情仍嚴峻，國產疫苗備受外界注目，繼高端解盲後，聯亞昨天公布期中二期臨床試驗期中報告，今（28）日揮中心專家諮詢小組成員李秉穎接受資深媒體人周玉蔻廣播訪問，李秉穎表示，各界關注聯亞疫苗中和抗體效價較高端疫苗低，但是「兩個都是台灣的小孩」，中和抗體效價只是疫苗其中一個指標，很難直接比較。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-28 12:03:47｜2021-06-28 12:05:40
聯亞昨天公布二期臨床的其中數據，不過，之前公布數據的高端疫苗抗體效價有六百多，聯亞只有一百多，引發關注。
李秉穎認為，雖然高端和聯亞的抗體效價都是同一個實驗室分析出來的，但因為保護力不是只有看抗體，抗體只是一個指標，還有T細胞反應等，所以很難直接拿兩支疫苗去做比較。
李秉穎解釋，抗體數據、生物數據並非數字上高6倍，效果就有強6倍，通常是看對數轉換後，才是真正的差異。像是，實驗室中，對於變異病毒的中和抗體效價，大部份都是下降70-80%，但實際保護力是並非下降70-80%，而是10-20％。
李秉穎認為，對於抗體效價的高低，不用太去強調、在意，也無需比較兩個疫苗有何差異，當初AZ疫苗和mRNA疫苗也被拿來比較，但最後發現接種後，都有9成的保護效果。李秉穎也笑說，「兩個都是自己的小孩、都是台灣的小孩，不要比較最好。」