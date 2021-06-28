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擋不住Delta病毒　澳洲多地封鎖　財長：安全才開國門

▲澳洲近日飽受Delta變種病毒肆虐，繼雪梨實施封鎖措施之後，大達爾文地區也封鎖防疫。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲近日飽受Delta變種病毒肆虐，繼雪梨實施封鎖措施之後，大達爾文地區也封鎖防疫。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-28 12:14:52｜2021-06-28 12:58:20

新冠肺炎（COVID-19）疫情未熄，在印度首度發現的Delta變種病毒又在各國掀起了新一波疫情，嚴守邊境措施以及嚴格社交距離的澳洲近日發現遭到Delta變種病毒入侵，導致感染人數激增，讓當局開始擬定要對多個地區實施封鎖措施，以避免疫情擴散。

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澳洲近來飽受Delta變種病毒肆虐，新南威爾斯州包括雪梨等地區，自26日下午4點起就開始為期2週的封城措施，各地封鎖也都更進一步。根據澳洲《ABC News》等媒體報導，北領地的「大達爾文地區」也進入封鎖狀態。昆士蘭州也因為確認感染Delta變種病毒案例，瀕臨「封鎖邊緣」。位於西澳的伯斯及鄰近的皮爾地區（Peel regions），也因為當地有確診者曾經前往新南威爾斯州，因此實施了嚴格防疫措施，強制民眾配戴口罩、限制聚會人數，並表示正考慮實施封鎖。《美聯社》指出，布里斯本以及坎培拉也即將強制要求民眾配戴口罩。

自從疫情爆發以來，澳洲境內確診數不超過3.1萬例，其中大部分是從境外移入的案例。目前約有1800萬的澳洲民眾，處於隔離或疫情相關限制，這相當於約70%的人口。

根據《路透社》報導，澳洲財政部長佛萊登柏（Josh Frydenberg）28日表示，自從2020年3月就關閉了邊境，在未能確保安全之下，澳洲不會開放國門，佛萊登伯更進一步指出，現在進入大流行的「新階段」。佛萊登柏透露，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將舉行國家安全會議，商討如何應對這一次的「抗疫關鍵時刻」。

在遭受新一波疫情襲擊後，外界開始批評疫苗接種速度過於緩慢，截至目前為止，僅不到5％的成年人完全接種，約25%成年人至少接種了一劑。不少人認為若是大多數人都進行接種，就不會需要靠封鎖措施來進行防疫。

▲澳洲目前僅25%成年人至少接種一劑疫苗，遭到外界批評接種速度過於緩慢。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲目前僅25%成年人至少接種一劑疫苗，遭到外界批評接種速度過於緩慢。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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