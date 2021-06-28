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廣東女染Delta僅1秒就傳給2學生　同住家人反而沒中

▲東莞疫情防控現場工作組大量進行疫調和資訊比對，抓出感染源。（圖／翻攝自澎派新聞）
▲東莞疫情防控現場工作組大量進行疫調和資訊比對，抓出感染源。（圖／翻攝自澎派新聞）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-28 12:25:07

新冠肺炎變種病毒株「Delta」近期在廣東引發一波本土疫情，雖然疫情看似已逐漸獲得控制，但當局在進行疫調的過程中，發現不少關於Delta的弔詭之處，除了傳播力更強、專家建議密切接觸者的定義應改變之外，還發現有女子染Delta後，僅用1秒就傳給2個陌生學生，但同住家人卻未染疫的情況。

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綜合《環球時報》、《澎湃新聞》等陸媒27日報導，本月18日廣東通報一名30歲的女性確診者(李某婷)，她的生活非常規律，近期也沒離開過東莞，是如何染上病毒，疫調人員也相當不解。不過李女回憶稱，自己6月12日晚曾去過位於麻涌星河·城市廣場的麥當勞，由於之前廣州的疫情傳播就發生在餐廳，也讓工作人員立刻警覺了起來，開始對該間麥當勞展開詳盡的疫調。

調查後發現，6月12日晚間7點50分左右，李女和丈夫帶著家人來到麥當勞，在1樓點餐完後，就上到2樓用餐，幾乎就是前後腳的距離，廣州新華學院東莞校區賈某某、井某2名學生也進了同間麥當勞，而這2人之後也證實確診。調查人員透過餐廳內的多個監視器，還原了2名男學生與李女一家的交集，發現李女一家在2樓坐下後，2名男學生隨後也上樓，沒有戴口罩，近距離經過李女的餐桌，而期間剛好李女也正在沒戴口罩的情況下，與家人交談。

奇怪的是，與李女一起生活的孩子、婆婆，經過4次核酸檢測，結果都是陰性，沒人會想到擦身而過的一瞬間，病毒會就這樣感染2名男學生。東莞市疾控中心幹部黃振宇表示：「這就是Delta毒株的詭異之處，病毒的傳播方式神出鬼沒。」

由於本波疫情是Delta病毒第一次在中國出現社區傳播，所以當局也還無法判斷為何親密接觸的孩子沒被感染，反而是2名短暫照面的男學生被傳染。東莞市疾控中心副主任羅東則表示，目前對Delta變種病毒株的研究還在進行，科學家也還沒完全掌握該毒株的特性，若就他個人理解，2名學生被感染的原因，不排除是︰「在麥當勞餐廳時，可能正好是李女病毒載量最高時，2個學生正好碰上了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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