NBA／比肩詹皇記錄卻踩到裁判「翻船」 崔楊賽後喊痛
老鷹少主Trae Young(崔楊)今(28)日在第三節尾聲踩到場邊裁判的腳，導致右腳踝扭傷，一度退場治療，儘管最後攻下35分，第8次單場至少30分比肩「詹皇」LeBron James，但老鷹仍敗給公鹿，賽後Young坦言對傷勢不樂觀。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-28 12:34:05
意外發生在第三節約剩37秒，Young傳球被抄截，打算回追防守，結果右腳踩到裁判的腳，當場「翻船」跌坐在地，退回休息室檢查，由於戰況激烈，第四節中段再度上場，但手感似乎受到影響，單節只投進1顆三分球。
Young受傷前手感相當好，第二節還在「字母哥」Giannis Antetokounmpo面前飆進「Logo shot」，全場三分球14投6中，攻下35分11籃板2助攻。無奈公鹿二當家Khris Middleton末節獨拿20分，率公鹿以113:102逆轉。
這是Young本季季後賽第8次單場砍下至少30分，比肩詹皇，在單季季後賽22歲以下30+分，歷史上僅次Amar'e Stoudemire的11次。
不過Young的傷勢令人擔憂，「我會盡可能接受治療」他坦言有些疼痛，對腳踝狀況感到沮喪，並將進一步接受MRI檢查。目前東區決賽系列賽，老鷹以1比2落後，G4將於後天登場。