《財富老司機》疫情後的通膨危機 投資如何避免踩雷？
國內新冠肺炎肆虐，三級警戒持續超過一個月，台灣各行各業受衝擊，許多國人叫苦連天，希望透過紓困貸款方案渡過疫情，雖然行政院拍板推出「紓困4.0」以及後續的精進方案，但對於疫情帶來的後續震盪，你我更該洞燭機先。由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集針對疫情的房市狀況疫情的房市狀況，該如何進退應對，本集將討論疫情帶來的通膨危機，該如何避免踩雷自保。
財經中心/綜合報導
2021-06-28 21:00:00
首先，彭懷恩指出，美國最近的聯準會所面臨到的最大的危機已經不單只有疫情事實上，他們現在比較擔心的反而就是通貨膨脹的問題，因為錢印太多了。通膨就是貨幣跟貨物之間的關係，太多的貨幣追求比較少的貨物的時候，貨物就漲了那貨幣其實相對的就跌，譬如說全球的股票漲翻了，然後每一個物價也明顯的偏高了。
而從庶民的角度來看問題，彭懷恩認為通膨下可以投資的項目，第一個覺得是股票，特別在通膨的時代裡面，像台股應該是可以維持現在的高點，甚至應該可以過一萬八，但是不是會再上，那就要看整個全球的經濟復甦情況，因為是受到疫情的影響的觀光，或者是旅館跟民生有關的產業一定不好的會把經濟拉下來。
黃群仁提到，股票是產業性質的問題，比如因為疫情最大的衝擊，十大幸福股跟這個十大危機股對那這產業產生的狀況 ，其實我們沒有辦法去對抗這樣子的趨勢，我們還是可以觀察到，他需要U型反轉的時候，我們再去尋找他的買點，但現在這個狀況，如果我們對於病情沒有解的話。
彭懷恩補充，比如說是去上禮拜違約交割非常嚴重，當然在航運股方面就7000多萬，可是仔細分析裡面的成分很多都是當天沖銷、當沖，結果被軋空，然後就沒辦法履約，這個其實是非常嚴重的，特別年輕的股民，違約可能會打一輩子的信用。整體來說，我們認為股票不會下跌很多，甚至有上漲的空間，在這種情況之下那買臺灣五十還是最安全，因為他是隨著大盤去動。
不過兩位主持人也呼籲，時間跟趨勢其實才是投資賺錢最重要的因素，投資不是投機，更不是賭博，但是很多人都把這三件事情弄混了。