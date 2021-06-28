入境強制住防疫旅館！關島疫苗團爆退訂？業者：需求停滯
中央流行疫情指揮中心，25日突然宣布邊境管制再升級，現在開始只要出國返台的民眾，都要住進防疫旅館或集中檢疫所，進行14天的居家隔離，這項新政策嚴重衝擊了，日前因為關島正式開放外國人去當地打疫苗，各大旅行社已經先後推出關島機加酒行程。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-28 12:57:43
不少民眾因為有邊境管制加嚴，對於出國疫苗團紛紛打了退堂鼓，為了不重蹈覆徹，像帛琉旅遊泡泡一樣滯銷，這回銷售上旅遊業者也相當謹慎，雄獅旅遊表示，疫苗旅遊市場隨著政策及國內外疫情狀況隨時改變, 雄獅也滾動式立即調整, 針對關島銷售狀況, 目前「新進需求停滯」, 統計長榮四個趟次7/6、7/10、7/14、7/18 ，收訂狀況達6到7成左右。
雄獅強調，後續申請作業中的華航跟聯合航空，尚有八個架次, 未來也將視買氣狀況跟需求，將再看狀況確認是否繼續申請作業。
KKDay也表示，目前已經有一部分的客人下訂，且以家庭客為主，目前沒有觀察到明顯的退訂潮，依舊很多客人詢問，但因為這個產品需求很特別，所以客人都希望進一步了解狀況後再完成訂單，數字隨時浮動，相關客服也全力配合政府最新規定說明，來提供消費者參考。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。