快訊／疫情趨緩？本土增60例、死亡人數再添3人

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增60例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增3例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之60例本土病例(其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月19日至6月27日。個案分佈以新北市33例最多，其次為臺北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

指揮中心統計，截至目前累計1,282,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,265,704例排除)，其中14,694例確診，分別為1,170例境外移入，13,471例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計635例COVID-19死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、臺北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲中央流行疫情指揮中心今（28）日中心公布國內新增60例新冠肺炎確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增3例死亡。（圖／指揮中心提供）

▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）