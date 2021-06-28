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快訊／疫情趨緩？本土增60例、死亡人數再添3人

▲陸軍第六軍團33化學兵群在20日清晨6點半，穿著全套防護裝備，背上氣霧消毒器，進入亞東醫院5C加護病房進行地毯式的清消。（圖／亞東醫院提供）
▲陸軍第六軍團33化學兵群在20日清晨6點半，穿著全套防護裝備，背上氣霧消毒器，進入亞東醫院5C加護病房進行地毯式的清消。（圖／亞東醫院提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-28 14:05:36｜2021-06-28 15:15:23

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增60例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增3例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之60例本土病例(其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月19日至6月27日。個案分佈以新北市33例最多，其次為臺北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

指揮中心統計，截至目前累計1,282,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,265,704例排除)，其中14,694例確診，分別為1,170例境外移入，13,471例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計635例COVID-19死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、臺北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲中央流行疫情指揮中心今（28）日中心公布國內新增60例新冠肺炎確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增3例死亡。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（28）日中心公布國內新增60例新冠肺炎確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增3例死亡。（圖／指揮中心提供）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
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2021-06-25-2021-06-28

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